創紀錄！成都熊貓基地 出生幼仔219克

成都大熊貓繁育研究基地（大熊貓台灣稱為貓熊）8日披露，該基地大熊貓「園潤」和「艾莉」5日各誕下一隻雌性大熊貓幼仔。其中一隻幼仔出生體重達219克，為該基地有記錄以來最重。

中新社報導，6月5日12時32分，在專家和飼養員的陪伴下，大熊貓「園潤」順利產下一隻雌性大熊貓幼仔，幼仔初生體重達172.6克，身體健康。生產後，「園潤」表現出較強母性，迅速將幼仔抱入懷中。

當日13時06分，大熊貓「艾莉」也順利產下一隻雌性大熊貓幼仔，幼仔初生體重達219克，活脫脫一隻「小胖子」。幼仔出生後，母親「艾莉」立馬將牠抱在懷裡，表現出了較強母性。

據熊貓基地相關專家介紹，目前兩隻大熊貓幼仔和牠們的母親身體均健康，母乳供應充足。其中「艾莉」的孩子更是熊貓基地有記錄以來初生體重最重的一隻大熊貓幼仔，「牠非常有活力，剛出生便吃了6克母乳，遠高於一般剛出生的大熊貓寶寶的進食量」。

「園潤」和「艾莉」都已不是第一次產仔。2018年7月31日，「園潤」曾產下一隻雌性大熊貓幼仔「潤九」。「艾莉」則在2018年6月15日產下了一對雄性雙胞胎「艾米」、「艾倫」。

據熊貓基地相關負責人介紹，雖然疫情閉園期間正值大熊貓發情配種集中期，但熊貓基地的各項科研、繁育等相關工作仍有序進行。也正因如此，「園潤」和「艾莉」相繼收穫了自己的愛情，雙雙配種成功，並在同一天產仔。

截至目前，熊貓基地2020年已繁育大熊貓幼仔4胎5仔，其中雄性大熊貓幼仔3隻，雌性大熊貓幼仔2隻，所有幼仔均身體健康。