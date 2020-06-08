大陸南方八省暴雨 9人死亡百萬人受災

大陸應急管理部表示，6月1日以來，大陸南方發生汛期以來最強降雨，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省都出現洪水，逾百萬人受災，目前已有9人死亡。

自6月1日以來，廣西北、江西北、浙江西和福建西北地區，連降暴雨，引發洪澇、地質災害。至今已有45市（自治州）200個縣約176.3萬人受災，9人死亡，5人失蹤，12萬人緊急轉移，900多間房屋倒塌，大量農作物受損，直接經濟損失約28.8億元人民幣。

預計未來3天，江南、華南等地仍持續強降雨，廣西西江幹流梧州江段將超警戒水位，福建閩江富屯溪將再次超警戒水位。

據新華社報導，華南8省區共有52條河川發生洪水，受到暴雨影響，廣東省氣象台指出，至今早8時為止，有12個地區發出暴雨紅色預警，包括廣州從化，惠州惠東、龍門，清遠佛岡、陽山，梅州平遠，汕尾、海豐、陸豐，珠海、斗門等地，這些地方的中小學、幼稚園、托兒所均宣布停課。

江西則有10個區市、51個縣（市、區）的44萬多人受災，並導致部分房屋倒損，個別城區嚴重內澇，部分道路橋梁被衝毀，農作物被淹，直接經濟損失4億元人民幣。

廣西多處發生山泥傾瀉及水浸，一人被雷電擊中死亡，超過120間屋倒塌，一人失蹤，32萬多人受災，直接經濟損失超過3億元人民幣。桂林陽朔多處有人被困，要由消防救出。

湖南江華縣亦出現超過50年一遇的洪災，最少1人死亡，4人失蹤，當局派人全力搜救。

大陸中央氣象台預測未來3日南方大部分地區的暴雨仍會持續，其中江南、華南、長江中下游等地雨勢強勁，特別是廣西北部將會有連續暴雨。