空姐短裙秧穿 網友酸秀過頭

山東濰坊日前舉辦「中華拓荒人」插秧節活動，安排青島航空空姐穿著短裙制服、膠鞋插秧，卻意外引發網路論戰。

綜合媒體報導，網上流傳的照片顯示，空姐們穿著短裙黑絲襪制服，腳上則穿上過膝雨鞋，站在田中捏著嫩秧苗微笑。有網友質疑作秀作過了頭，「穿裙子插秧？」「作秀也要像一點啊」、「能不能換套正常下地幹活的衣服」、「如果農民都這樣種地的話，不知都餓死多少遍了。」但也有網友持正面看法，「宣傳本身不就是要吸引眼球嗎，換成破舊衣服去宣傳？」「空姐插秧有什麼不對嗎？就因為身穿制服？我覺得畫面很美。」

青島航空隨後發表聲明表示，「空姐插秧」不是作秀，而是希望推廣海水稻，並讓大家珍惜糧食。據了解，發布這組照片的微博公眾號已在事件發酵之際第一時間刪除照片。