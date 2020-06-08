懸案告破！14年前少女遭性侵殺害…兇手是14歲表弟

四川省宜賓市的一樁14年懸案日前宣布告破。14年前性侵殺害18歲少女劉蘭（化名）的嫌疑人被抓，兇手竟然是死者表弟，作案時年僅14歲。案發後十多年裡，死者家人未懷疑過他就是殺人兇手，「他隱藏得太深了……」。

紅星新聞報導，2006年12月5日晚，七星村18歲女孩劉蘭赴宴返家途中離奇失蹤，幾天後遺體在距家200公尺的水田裡發現。被發現時赤身裸體，屍檢顯示曾被性侵。當年警方成立專案組進行排查但一直無果，2017年轉為對本地村民作進一步排查。今年疫情期間，專案組才發現28歲村民楊某林有重大嫌疑。

據楊某林到案後交代，案發當日下午，楊某林見表姐劉蘭獨自回家，遂尾隨其後。當劉蘭走向偏僻小道時，他追上去對其進行毆打遭到反擊；一怒之下，他將劉蘭的頭摁進水田，在她窒息後性侵。

據報導，死者母親楊忠珍對結果相當震驚，「兩人彼此熟悉，還經常走動串門。」在楊某林殺害劉蘭後的十餘年時間裡，兩家人仍有來往，逢年過節經常在一起吃飯。

楊忠珍說，在女兒遇害的前十年幾乎每晚夢到她，「她說有人從後面勒她脖子、捂她嘴巴，她喊不出來。」有時候眼睛一閉，就感覺女兒在面前，伸手去拉才發現是夢。案情水落石出後，最近她又夢到了；在夢裡，她拉住女兒的手說：「你就不要走了嘛？」女兒笑著回答：「媽，我不走了。」

如今，當地警方仍在深入調查。但死者父母及親屬都高興不起來，甚至父母的恐懼仍未徹底消除，以至於出門工作都形影不離。父親歎氣，「晚上出去散步，都要拿著木棒、手電筒，抓住彼此的手，生怕一鬆手，就失去了她。」