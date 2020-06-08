巨傘護童感動全城！暖男師下月當爸 孩子小名紀念雨天故事

近日，一則雨天裡溫暖人心的新聞登上熱搜，杭州娃哈哈小學一位男老師，舉著一把超大遮陽傘，在雨中護送孩子放學。有家長大讚滿滿正能量，「堪稱年度感人照片了，像一隻企鵝爸爸帶領著一群小企鵝出來」。其實，下個月孫邦顏即將迎來自己寶寶，「準備給孩子小名叫小企鵝，紀念這個雨天的故事。」

錢江晚報報導，孫邦顏是山東人，本科在河南大學就讀。大四那年在幼兒園實習，遇到了奠定他一生教學理念的孩子。當時一名沉默寡言的男孩小東讓他最為上心，常在午休帶他踢足球、沒課時就跑去一樓陪著小東玩耍，「班主任都說我是陪讀。」

後來小東漸漸開朗起來，會主動張開雙臂，向孫邦顏示意抱他，也願意開口說話，甚至喊孫邦顏「爸爸」。時隔好多年，孫邦顏還是會忍不住想：「小東過得怎麼樣了？」這段經歷，讓孫邦顏重視陪伴孩子，並一直實踐到教學工作中。

「一次走在定安路上，被一位老太太問，是不是網紅孫老師，拉著手說真好，做得好。」讓孫邦顏感到家長、社會上也都認同美好教育。孫邦顏說，「網紅孫老師」是一個讚譽，也是一個督促，繼續做一個關愛與陪伴學生的好老師。