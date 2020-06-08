江蘇前科男「三劈」騙財色 前女友組隊逼他自首

連雲港一名曾入獄服刑的男子刑滿釋放後，「裝闊」成企業老闆或機關單位職工，並同時與三名女子交往，先後詐騙三人共計30多萬元（人民幣，下同，約4.2萬美元）。直到三名女子碰面後，才揭開王某的真面目，並聯手逼他到警局自首。

現代快報報導，35歲的王某曾因犯盜竊罪、職務侵占罪被判有期徒刑八年。刑滿釋放後，他又深陷網路賭博，並開始偽造身分進行詐騙。

去年3月，王某在某直播平台上認識80後女主播龔某。王某謊稱自己當過兵，現在在做外貿生意，每晚都陪龔某聊天。龔某因與丈夫關係不好，在王某的甜言蜜語下淪陷，兩人發展出婚外情。此後，王某便以開發軟件需要投錢等理由，不停地向龔某借錢，共騙走十餘萬元。

與龔某交往同時，王某還認識95後的任某，向她謊稱自己在機關單位工作，並騙取任某4萬元。

此外，王某還經人介紹認識了70後離異女子陳某，並住進對方家中。在二人感情日趨穩定之後，王某故技重施，以投資期貨、股票為藉口先後借走十餘萬元。

在成功騙取錢財後，王某逐漸與三名女子斷絕聯絡。意識到被騙的龔某透過直播平台聯繫任某，之後相約到王某曾住的小區，結果遇上了陳某。三女見面後徹底揭開王某的真面目，隨後一起到公安機關報案。

三名女子報案後，輪番到王某老家透過家人找尋王某。迫於壓力，王某最終到公安機關自首，並因涉嫌詐騙等罪名被捕，案件正在審理中。