黃之鋒稱遭跟蹤偷拍多日 籲出入小心避免獨行

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繼公民黨立法會議員譚文豪5日疑被一名有內地口音的男子跟蹤及偷拍後，香港眾志秘書長黃之鋒及南區區議員袁嘉蔚6日表示，被人跟蹤偷拍。黃之鋒表示，國安法未落實，民主派人士全天候遭監控已成香港日常，呼籲大家出入小心，避免獨自一人。

綜合香港媒體報導，黃之鋒7日凌晨在社交網站專頁發文及上載一條附有字幕、長約一分鐘短片，題為「不明人士連日跟蹤偷拍黃之鋒及袁嘉蔚」。帖文指，6日與南區區議員袁嘉蔚再度被跟蹤，大約是晚上8時，他同友人已發現一輛白色私家車停泊在新蒲崗一帶，認為情況不尋常，三小時後，他們一行人開完會準備離去，發現由四人組成的跟蹤隊伍分別尾隨各人。

據黃之鋒上載的影片，見到一名男子在對面馬路以手機在拍攝，黃之鋒等人上前對質，問對方是否公安、國安或中聯辦的人，為什麼要偷拍眾志等人，又說：「你今日由頭跟到落尾！」該名男子表現激動，手持雨傘大叫「咩事呀而家？！」雙方互相指罵。黃之鋒指，期間該輛停泊在附近多時的白色私家車一度駛近，黃之鋒認為私家車本來是接應跟蹤者的，但發現被揭發後就不顧同伴而去，又說這架私家車近日都在附近。偷拍者一度大叫搶劫，最後乘的士離開。

帖文說：「跟蹤、偷拍、踩線，販賣情報予國安單位，在大陸也許並不意外，但國安法仍未落實，針對民主派人士作全天候監控，已成香港日常，實是可悲。」

另據文匯報，北京官媒人民日報微信公號「人民銳評」7日發表評論文章《甘做洋奴害香港，「眾志」必被「眾棄」》指出，黃之鋒繼到處呼籲外國政府制裁香港後，向聯合國提交報告，促請討論相關問題，要求撤回國安立法，批評「眾志」是禍港「新生代」。

香港01報導，公民黨立法會議員譚文豪5日晚在facebook上載影片，稱當晚7時半在立法會離開時，發現遭一名操內地口音人士跟蹤，當他上前質問時，發現對方手機有偷拍他的相片，該男人隨即打電話向他人求助，並即刪除有他的相片。而在譚文豪打電話報警期間，該男子突然落荒而逃。