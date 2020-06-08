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央視批跟風 令城市管理功虧一簣
中國國務院總理李克強提倡的地攤經濟日前遭北京率先打臉，央視7日也跟進發熱評，「地攤經濟非靈丹妙藥，一哄而起會適得其反。」報導稱，央視批評李克強的地攤經濟，令內地城市管理「功虧一簣」。
央視評論文章稱，當前，「地攤經濟」在一些地方熱鬧起來，這固然有其生存發展的價值，但並非包治百病的靈丹妙藥。不同的城市有不同的定位，也有不同的發展階段，一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，「蠶食」來之不易的治理成果。
文章認為，城市治理也如同烹小鮮，必須精準施策，用心用情。特別是對於北京、上海、廣州這樣的特大型城市而言，精細化管理方是正道。目前，各大一線城市均未盲目跟風，也沒有發布所謂「地攤地圖」，一些城市更明確對亂擺攤說不。這是清醒的。
據央視說，「地攤經濟」如果一哄而起，「各個城市多年積累的精細化管理成效就會功虧一簣」，其利弊得失，須細加研判。在武漢肺炎疫情衝擊下，如何保民生保就業，最根本的，恐怕還是要在推動復工復產、復商復市等方面加大力度。
對此，有網民為「地攤經濟」平反，更有網民說，「放開地攤不要放開管理」。
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