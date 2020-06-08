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荀慧生嫡傳弟子 張正芳91歲逝世

世界日報 / 中國新聞組╱北京8日電

北京日報客戶端報導，中國四大名旦之一荀慧生的嫡傳弟子、京劇表演藝術家張正芳因病醫治無效，於6月5日晚間在北京逝世，享壽91歲。

報導指出，應張正芳生前要求，家屬也考慮到正值疫情特殊時期，因此告別儀式一切從簡，預定於6月9日上午9時在北京市丰台右安門醫院舉行。

張正芳幼年受教於上海戲校，工花旦、刀馬花旦、青衣。12歲爆紅上海灘，解放後組建張正芳京劇團。足跡遍及華北東北，蜚聲各地。1953年正式加入遼東省京劇團，任團長兼領銜主演。1961年正式拜四大名旦之一荀慧生，成為嫡傳弟子。1979年調入中國戲曲學院任教授。

報導指出，張正芳在遼寧丹東25年，演出、創作了各種題材的劇目四百餘齣。塑造了活生生的人物角色如：楊排風、百花公主、祝英台、阿娜爾罕、向秀麗、曹芳兒、蘇三、紅娘、霍小玉、三聖母、尤三姐等等角色，為丹東、遼寧觀眾留下美好的回憶。

張正芳在北京任教三十年，桃李滿天下，其中葉芳、耿巧雲、馬帥、羅娟等人已成為國家級院團、院校優秀演員、教師。她的兩齣新創劇目代表作，京劇《百花贈劍》、京劇《掛畫》已列為京劇藝術保留的傳承劇目。

京劇 北京 上海

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