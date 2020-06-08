楊麗萍被嗆「最大失敗是沒兒女」 竟獲上萬人點讚

被稱為「孔雀公主」的中國知名舞蹈家楊麗萍近日成為網路焦點！她日前PO出一則生活影片，下方有網友留言「一個女人最大的失敗是沒一個兒女」，該評論按讚數超過1.2萬，引發熱議。有網友痛批該言論太八股、狹隘，跟不上時代。

楚天都市報報導，62歲的楊麗萍以一支「雀之靈」一夜成名，成為家喻戶曉的「孔雀公主」。之後，她憑藉「雲南映像」姊妹篇「雲南的響聲」獲得成功， 並成為中國第一個舉辦個人舞蹈晚會的舞蹈家。2019年12月20日，楊麗萍當選雲南省文學藝術界聯合會兼職副主席。

但近日，一則楊麗萍的近況視頻引起了大家的爭吵，而爭論的焦點不是備受矚目的顏值問題，而是一番狹隘的「生子機器論」。

據報導，視頻下的評論稱，一個女人最大的失敗就是沒有一個子女，到老也享受不到兒孫滿堂的快樂，即使再美再優秀也逃不過歲月的摧殘。

言語直接攻擊楊麗萍不能生育，這樣帶有固化傳統思想的評論甚至獲得了上萬的點讚。

對此，不少女星發文力挺楊麗萍，戚薇稱，「一個人最大的失敗是：時至今日，還在給我們女人下定義，還把兒孫滿堂當作女人唯一的成就。生育工具？！呵呵，我們早就不是了！」

香港資深女星李若彤也表示，不結婚總比隨便找個人湊合強，只是沒有遇到對的人罷了，她也不會因為別人的年紀和目光，就為自己的人生做決定，畢竟那是別人的人生。