2歲童喝豬骨湯竟吐出針頭 屠宰場回應：針頭斷屬正常範圍

煮生食時除了要注意食材須煮熟之外，還要檢查食材內是否有異物，以免吃下不該吃的東西。中國大陸一位男子近期在當地一家超市買了豬骨頭、苦瓜、山藥等食材，燉了豬骨湯給2歲兒子喝，未料男童在吃豬骨肉時卻吐出了一根針頭，消息一出後，陸媒尋找該豬隻的屠宰場詢問，對方卻回答「針頭斷屬於正常範圍」。

根據「南國今報」報導，一位賴先生4日下午在當地一家超市買了豬鮮脊骨、雞胸肉、苦瓜、山藥等食材，準備燉湯給2歲兒子喝，未料當天晚上兒子吃了豬骨肉卻說裡面有骨頭，把肉吐出來後卻發現肉裡包的是一根針頭，賴先生表示當天他買的豬鮮脊骨都是超市先切好的，他並未做任何的處理，只有將豬骨洗一洗放下湯頭燉煮。

賴先生觀察了針頭後發現，這根針不像是一般的繡花針，前端有些生鏽，像是注射器的針頭，他表示「擔心針頭會不會有病菌、病毒之類的，我們喝了那個湯，會不會有什麼問題」，對此陸媒也到超市反應相關問題，對方表示是第一次遇到這類問題，並提供當天進貨豬肉的檢驗證明。

而當陸媒造訪了提供超市豬肉的屠宰場時，該負責人卻表示「小豬30斤斷奶就要打防疫方面的針，打針會痛，豬就會反抗，牠一動針頭就斷了，屬於正常範圍之內的」。

不過許多網友對於屠宰場的回應則感到相當不滿，「既然斷針很正常，那麼豬肉這方面應該控制，這太危險了，用金屬探測儀或其他檢測機器掃描後方能上市出售」、「這太不安全了，吃的都有問題」、「都是養殖戶打的針，只能規定養殖場宰完了要金屬探測」、「這種人應重重處罰」、「正常嗎，這要是吞下去不得出人命」。