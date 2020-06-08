大陸南方強降雨 多人受困失蹤

據中國大陸應急管理部表示，6月1日以來，大陸南方地區發生強降雨，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地累計降雨量有100至250毫米。受其影響，廣西、廣東、福建、浙江、江西、湖南、貴州、雲南等8省（自治區）52條河流發生超警戒水位以上洪水。

據星島網報導，暴雨成災，廣西因持續暴雨，多處發生山泥傾瀉及淹水，一人被雷電擊中死亡，超過120間屋倒塌，一人失蹤，32萬多人受災，直接經濟損失超過3億元人民幣。桂林陽朔多處有人被困，要由消防救出。廣東惠州部分街道水浸，清遠有村民被轉移到安全地方。

湖南江華縣亦出現超過50年一遇的洪災，大批農作物泡水，最少一人死亡，四人失蹤，當局派人全力搜救。

預計未來3天，江南、華南等地仍持續強降雨，廣西西江干流梧州江段將超警，西江干流武宣至桂平江段、支流桂江維持超警，福建閩江富屯溪將再次超警。

6月7日，大陸國家防總再次組織應急、水利、氣象等部門召開聯合會商會，分析研判雨情汛情災情發展態勢，並透過視訊調度廣西、江西、湖南、廣東、福建、浙江、重慶、貴州等強降雨省，安排部署防範工作。

會後，大陸國家防辦向上述省防水漲抗旱指揮部發出通知，要求進一步加強監測預報預警，強化應急值守和會商分析，及時啟動或調整應急響應，抓好大江大河超警河段巡查防守，切實做好水庫安全、中小河流防洪、山洪地質災害防禦、城市內澇防範等工作，提前轉移危險區群眾，確保群眾生命安全，最大限度減輕災害損失。

大陸國家防總並於6月7日下午啟動「防汛Ⅳ級應急響應」，向廣西派出工作組指導做好防淹水工作。