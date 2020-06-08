陸節目侵權 三毛遺屬控告勝訴

北京互聯網法院對朗讀類節目「見字如面」未經許可擅自使用台灣女作家三毛父親家書一案，5日公開宣判，法院認定該節目侵害了涉案書信的修改權、複製權、表演權、信息網絡傳播權，賠償經濟損失合計6.3萬元人民幣（約新台幣26.5萬元）。

中新社報導，「見字如面」節目以明星嘉賓朗讀書信、學者嘉賓點評書信的形式，為觀眾還原了每一封書信背後的人生故事、社會風物。該節目在第二季中，邀請嘉賓朗讀了作家三毛父親寫給三毛的一封書信「過去．現在．未來」。

三毛遺屬、陳氏三姊弟訴稱，在三毛及其父母去世後，三姊弟依法繼承了三毛父親寫給三毛的書信著作權，該封書信至今仍在著作權保護期內。「見字如面」節目在未經授權的情況下，對書信內容進行文字修改、删除、語句調換，組織演員對書信進行朗讀、錄製，侵犯了作品的修改權、複製權、表演權和信息網絡傳播權。

陳氏三姊弟將使用上述書信的「見字如面」第二季節目的聯合出品方：北京實力電傳文化發展股份有限公司、上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司、黑龍江廣播電視台訴至法院，要求刊登聲明賠禮道歉，消除影響，並賠償經濟損失、精神損害撫慰金及合理支出共計11萬餘元。

法院審理認為，涉案節目未經許可，通過朗讀的方式再現了涉案書信的實質內容，必然會對原告授權他人以類似方式使用涉案書信產生影響。涉案節目在使用涉案書信的同時還對涉案書信進行修改，不僅影響原告獲得經濟利益，還侵害了涉案書信的修改權這一包含作者人格利益的權利，造成了對著作權人合法權益的損害。

法院審理還認為，涉案節目使用涉案書信的行為並非出於介紹、評論或說明的目的，亦超出了適當引用的必要限度，影響了涉案書信的正常使用，損害了著作權人合法權益，不屬於合理使用。因此，法院作出以上判決。