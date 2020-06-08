陸節目侵權 三毛遺屬控告勝訴

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京互聯網法院對朗讀類節目「見字如面」未經許可擅自使用台灣女作家三毛父親家書一案，5日公開宣判，法院認定該節目侵害了涉案書信的修改權、複製權、表演權、信息網絡傳播權，賠償經濟損失合計6.3萬元人民幣（約新台幣26.5萬元）。

中新社報導，「見字如面」節目以明星嘉賓朗讀書信、學者嘉賓點評書信的形式，為觀眾還原了每一封書信背後的人生故事、社會風物。該節目在第二季中，邀請嘉賓朗讀了作家三毛父親寫給三毛的一封書信「過去．現在．未來」。

三毛遺屬、陳氏三姊弟訴稱，在三毛及其父母去世後，三姊弟依法繼承了三毛父親寫給三毛的書信著作權，該封書信至今仍在著作權保護期內。「見字如面」節目在未經授權的情況下，對書信內容進行文字修改、删除、語句調換，組織演員對書信進行朗讀、錄製，侵犯了作品的修改權、複製權、表演權和信息網絡傳播權。

陳氏三姊弟將使用上述書信的「見字如面」第二季節目的聯合出品方：北京實力電傳文化發展股份有限公司、上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司、黑龍江廣播電視台訴至法院，要求刊登聲明賠禮道歉，消除影響，並賠償經濟損失、精神損害撫慰金及合理支出共計11萬餘元。

法院審理認為，涉案節目未經許可，通過朗讀的方式再現了涉案書信的實質內容，必然會對原告授權他人以類似方式使用涉案書信產生影響。涉案節目在使用涉案書信的同時還對涉案書信進行修改，不僅影響原告獲得經濟利益，還侵害了涉案書信的修改權這一包含作者人格利益的權利，造成了對著作權人合法權益的損害。

法院審理還認為，涉案節目使用涉案書信的行為並非出於介紹、評論或說明的目的，亦超出了適當引用的必要限度，影響了涉案書信的正常使用，損害了著作權人合法權益，不屬於合理使用。因此，法院作出以上判決。

北京 人民幣

延伸閱讀

北京擬刑事處罰詆毀中醫者 評論：政治考量

十年前的教訓 成就大立光專利霸業

二創劉樂妍MV遭指侵權　博恩回應「政治性言論自由之合理使用」

博恩惡搞《CHINA》踢到鐵板　作曲人控侵權籲捐出違法獲利

相關新聞

兩岸微流行／陸人造肉 挑戰健康市場

大陸許多餐飲業者近期不約而同地推出「人造肉」產品，人造肉產品沒有價格優勢，甚至比真肉還貴，多家企業仍超前部署，挑戰大陸消...

上海夜生活節登場

上海6日晚間正式啟動首屆夜生活節，圍繞「夜購、夜食、夜遊、夜娛、夜秀、夜讀」等主題，推出180餘項重點特色活動，打造具有...

滬平城際鐵路 年底開工

浙江省嘉興市平湖市7日舉行記者會，宣布滬平城際（金山—平湖）鐵路將於今年年底開工建設。據悉，該鐵路是長三角地區第一條跨省...

中國人均預期壽命 增至77.3歲

大陸國家衛生健康委員會6日發布「2019年中國衛生健康事業發展統計公報」。公報顯示，居民人均由2018年的77.0歲提高...

描繪清末古鎮 畫家完成15米長卷

上百年前川西古鎮的風俗民情，如果用畫作來展現，需要多大篇幅？答案是15米！近日，四川省德陽市著名畫家舒增堯創作的長卷《柏...

金廈同步 增殖放流護海洋

6月6日，時值大陸「全國放魚日」，21萬尾黃鰭鯛、黑鯛、中華鱟種苗及4祗經救助已經康復的綠海龜在廈門下潭尾濱海濕地公園被...

陸節目侵權 三毛遺屬控告勝訴

北京互聯網法院對朗讀類節目「見字如面」未經許可擅自使用台灣女作家三毛父親家書一案，5日公開宣判，法院認定該節目侵害了涉案...

胡春華參觀梁家河後談脫貧：接續推動鄉村振興

分管脫貧工作的中國國務院副總理胡春華今天在陝西說，在如期脫貧的基礎上，要推進脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接。而在完成脫貧攻堅...

抵制？李克強才說推動「地攤經濟」 北京城管下令嚴查

中國國務院總理李克強為穩定經濟與就業，推動「地攤經濟」，但在多處似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門表示，將依法嚴格查處「占道擺攤設點違法行為」。北京日報還指出，地攤經濟不適合北京。

李克強稱中國6億人月收入僅千元 北師大研究證實

中國國務院總理李克強5月底表示，中國有6億人月均收入僅約1000元（人民幣，下同），北京師範大學近期一份研究報告也指出，中國有39.1%人口月入低於1000元，與李克強說法相符。不過財經網發布這份報告後，已經把這篇報導刪除。

外媒：中宣部封殺地攤經濟報導 透露「習李鬥」白熱化

中國國務院總理李克強大力提倡「地攤經濟」引發爭議，外媒報導，中宣部昨天下令封殺部分官媒有關「地攤經濟」的報導，要求對「地攤經濟」降溫，背後透露了中國國家主席習近平與李克強「習李鬥」白熱化的跡象。

觀察站／官場馬屁文化 召回地攤亂象

自從中國國務院總理李克強6月1日到山東煙台考察時說了句「地攤經濟、小店經濟是人間的煙火，是中國的生機」、「我們會給你們支持的」之後，以往不時被城管暴力驅趕、被視為城市發展「毒瘤」的地攤攤販們，頓時成了各地揣摩上意「拚地攤經濟」的座上賓。

熱門新聞

看罷韓 環時胡錫進：已不是很關心台灣內部發生什麼

李柱銘：香港的問題是北京想全面管治 恕難支持

紫光國微收購Linxens集團 審核未通過

華為布建中國供應鏈 5G晶片仍受制高階晶圓製程

共同社：日拒絕參加美英批中聯合聲明

抵制？李克強才說推動「地攤經濟」 北京城管下令嚴查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。