描繪清末古鎮 畫家完成15米長卷

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
四川德陽畫家舒增堯創作的長卷《柏社古鎮墨蹤》，被譽為「川西壩上的《清明上河圖》」，圖為畫作局部。圖／本報四川德陽傳真
四川德陽畫家舒增堯創作的長卷《柏社古鎮墨蹤》，被譽為「川西壩上的《清明上河圖》」，圖為畫作局部。圖／本報四川德陽傳真

上百年前川西古鎮的風俗民情，如果用畫作來展現，需要多大篇幅？答案是15米！近日，四川省德陽市著名畫家舒增堯創作的長卷《柏社古鎮墨蹤》歷時近一年完成；通過對清末民初當地柏社古鎮的描繪，再現了當時春節期間的風俗和景象，被譽為「川西壩上的《清明上河圖》」。

《柏社古鎮墨蹤》長15米、高0.5米，用國畫線描著色的方式，描繪出清末民初柏社鎮的風土人情，以及社會各階層人民的生活狀況。商賈名流、老幼婦孺、酒肆客棧等人物和場景活靈活現，陝西館、關帝廟、火神廟、南華宮等歷史文化建築也躍然紙上。整幅畫作共有上千個人物和100餘棟建築，數量眾多卻井然有序，人物栩栩如生。

舒增堯今年77歲，德陽本土著名畫家，作品《蜀鄉情》曾獲聯合國世界和平美術大展金獎。他表示，柏社古鎮（今德陽市旌陽區柏隆鎮）是當年川西地區的交通要道、物資集散地，有深厚的歷史底蘊，彙聚了會館、茶館、寺廟等各種文化元素。他說：「創作的目的是為了傳承，以清末民初的春節為節點，表現當年人們的生活、娛樂、勞作，讓現在的年輕一代瞭解歷史。」

建築 春節 聯合國

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