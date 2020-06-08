描繪清末古鎮 畫家完成15米長卷

自從中國國務院總理李克強6月1日到山東煙台考察時說了句「地攤經濟、小店經濟是人間的煙火，是中國的生機」、「我們會給你們支持的」之後，以往不時被城管暴力驅趕、被視為城市發展「毒瘤」的地攤攤販們，頓時成了各地揣摩上意「拚地攤經濟」的座上賓。

2020-06-07 17:48