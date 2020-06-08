中國人均預期壽命 增至77.3歲

大陸國家衛生健康委員會6日發布「2019年中國衛生健康事業發展統計公報」。公報顯示，居民人均由2018年的77.0歲提高到2019年的77.3歲，孕產婦死亡率從18.3/10萬下降到17.8/10萬，嬰兒死亡率從6.1‰下降到5.6‰。

中新社報導，在疾病控制與公共衛生方面，2019年，大陸甲、乙類傳染病報告發病307.2萬例，報告死亡24981人。報告發病數居前5位的是病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病和猩紅熱。

大陸丙類傳染病除絲蟲病無發病和死亡病例報告外，其餘10種共報告發病717.2萬例，死亡304人。報告發病數居前5位的病種依次為流行性感冒、手足口病、其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎和急性出血性結膜炎，占丙類傳染病報告發病總數的99.5%。

在人口家庭發展方面，2019年出生人口1465萬人，二孩及以上孩次占比為59.5%，出生人口性別比為110.14。

在推進老年健康服務和醫養結合方面，截至2019年底，大陸設有國家老年疾病臨床醫學研究中心6個；設有老年醫學科的醫療衛生機構3459個。

2019年末，大陸醫療衛生機構總數達1007545個，醫療衛生機構床位880.7萬張。衛生人員總數達1292.8萬人，比上年增加62.8萬人，增長5.1%。

2019年大陸衛生總費用預計達65195.9億元人民幣。人均衛生總費用4656.7元，衛生總費用占GDP百分比為6.6%。根據初步推算結果顯示，2019年衛生總費用中個人衛生支出占比較上年下降0.25個百分點，衛生總費用占GDP的比重較2018年增長0.15個百分點。