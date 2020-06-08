滬平城際鐵路 年底開工

浙江省嘉興市平湖市7日舉行記者會，宣布滬平城際（金山—平湖）鐵路將於今年年底開工建設。據悉，該鐵路是長三角地區第一條跨省市快速市域鐵路，也是中國大陸範圍內率先實行公交化運營模式的市域鐵路。

中新社報導，該線路起自上海金山區，先後途經平湖市、嘉興港區，終至海鹽縣，線路全長50.9公里，最高設計時速160km/h，是一條利用大陸國家幹線、國家與上海合資鐵路幹線、市域鐵路實行資源共享，開行通勤化、公交化的市域列車鐵路。

與高鐵相比，城際鐵路線路距離較短，在城市間可有多個小站，旅客上下車像坐地鐵一樣方便，必要時城鐵還可連接地鐵。據瞭解，高鐵可以帶動點與點之間的經濟文化發展，而城際鐵路可帶動一條線上的經濟文化發展。

記者會上，平湖市委書記祁海龍表示，滬平城際鐵路建成通車後，將把平湖納入上海的1小時通勤圈，打通與上海全面融合發展的「主動脈」。「交通的一體化不僅會拉近城市間的時空距離，也會拉近城市間的心理距離，一定會加快經濟、社會、文化等各方面的融合。」在祁海龍看來，平湖處在長三角的核心區，有著背靠上海、面向大海的「兩海」優勢。

作為浙江融滬的前沿區域，平湖在浙滬融合發展中承擔著橋頭堡的重要職能。而要讓平湖的區位勢能加快轉變為發展動能，需要交通先行。

祁海龍說，隨著「鐵路夢」「大港夢」「通航夢」的推進，平湖融入長三角的「海陸空」立體交通體系正在形成，這是平湖放大「兩海」優勢的關鍵所在，必將為金平湖新崛起注入強勁動能。