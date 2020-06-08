上海6日啟動首屆夜生活節，推出180餘項特色活動。圖為6日晚，市民在圓明園路步行街上用手機拍攝表演。（中新社） 上海6日晚間正式啟動首屆夜生活節，圍繞「夜購、夜食、夜遊、夜娛、夜秀、夜讀」等主題，推出180餘項重點特色活動，打造具有煙火氣、上海味、時尚潮、國際範的夜上海新形象，推動城市夜間經濟發展。

新華社報導，6日晚間，上海南京路、徐家匯、靜安寺、陸家嘴等區域的近60家商場將延長營業時間至23點，47家博物館、美術館開放夜場，數十家書店延長營業時間、參與深夜讀書節……

聚集了不少知名酒吧的158坊裡，酒吧正在加速「回血」。158坊營運總監王功鳴表示，周五周六的客流甚至已經比去年同期更多，「希望能把上海不夜城的概念推到國際市場，成為國際遊客遊上海乃至遊中國的『打卡地』」。

紐西蘭牛奶、牙買加藍山咖啡、斯里蘭卡紅茶、韓國化妝品……在昵稱「四葉草」的中國國際進口博覽會舉辦場所—國家會展中心（上海），不僅有異國美食和進博同款商品展銷，還引入了大陸國家級非遺自貢燈會，點亮「四葉草」的夜晚，打造全新的消費體驗「打卡地」。