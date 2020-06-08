保護中華鱘 長江口放流

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市中華鱘保護管理條例」6日起正式實施。當日，24尾中華鱘、2000尾胭脂魚等在長江口水域被放流。　　

中新社報導，中華鱘是與距今一億五千萬年前的白堊紀恐龍同時代的孑遺種類，被譽為「水中大熊貓」。長江口是中華鱘唯一的天然集中棲息場所。中華鱘在此完成各項生理調整。

近年來，長江流域水生生物資源持續衰退，中華鱘自然種群延續面臨嚴重困難，搶救性保護刻不容緩。5月14日，上海市十五屆人大常委會第二十一次會議表決通過「上海市中華鱘保護管理條例」。這是上海針對單一特定野生動物保護的立法。

「條例」禁止生產、出售、收購、運輸、食用中華鱘及其製品製作的食品；禁止捕捉、殺害中華鱘。上海市漁業行政主管部門將建立健全中華鱘收容救護體系，對執法機關罰沒的中華鱘，以及野外發現的誤捕、受傷、擱淺、受困的中華鱘開展收容救護工作。

「條例」指出，對造成或者可能造成中華鱘生存環境汙染、破壞的行為，有關單位和個人應當立即採取控制汙染、停止作業等相應措施，並及時向相關行政主管部門報告。

上海市人大農業與農村委員會方面表示，要建立跨區域聯動協作機制，加強與流域地區的有關部門之間的互聯互通和信息共享，開展聯合執法和監督。

崇明世界級生態島建設推進工作領導小組已將長江口中華鱘自然保護區基地二期作為生態保護能力建設納入「三年行動計畫重點推進項目」等，2021年基本完成。

上海 人大常委會

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