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抵制？李克強才說推動「地攤經濟」 北京城管下令嚴查

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
中國國務院總理李克強為穩定經濟與就業，推動「地攤經濟」，但在多處似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門表示，將依法嚴格查處「占道擺攤設點違法行為」。北京日報還指出，地攤經濟不適合北京。 歐新社
中國國務院總理李克強為穩定經濟與就業，推動「地攤經濟」，但在多處似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門表示，將依法嚴格查處「占道擺攤設點違法行為」。北京日報還指出，地攤經濟不適合北京。 歐新社

中國國務院總理李克強為穩定經濟與就業，推動「地攤經濟」，但在多處似乎正遭遇不少抵制。北京日報6日報導，北京城管執法部門表示，將依法嚴格查處「占道擺攤設點違法行為」。北京日報還指出，地攤經濟不適合北京。

本報系聯合報報導，李克強5月28日在全國人大會議閉幕後的中外記者會上就曾提到攤販對解決就業問題的助益。他表示，「我們西部有個城市（即四川成都），按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」

之後多地政府開始積極推動「地攤經濟」，甚至傳出過去一向強力驅趕攤販的城管，為了迎合上意還勸說攤商趕緊出來擺攤。

山東省政府辦公廳6日還印發「關於抓好保居民就業、保基本民生、保市場主體工作的十條措施的通知」，允許臨時占道攤點攤區經營，允許流動商販販賣經營；同時還對個體工商戶和小微企業免除一切稅費半年。

但近日又有消息傳出，李克強的「地攤經濟」似乎也正面臨另一股力量的抵制。

自由亞洲電台報導，因覺得「地攤經濟」一詞有損政府顏面，中共中宣部已於6月4日晚間下達禁令，嚴禁媒體繼續在報導中使用「地攤經濟」一詞。

報導引述新華社內部人士消息稱，6月1日李克強講話後「地攤經濟」一詞走紅，但到了4日晚上，有關地攤經濟的風向突變。中央級的官媒高層已接到中宣部網信辦禁令，現在各家媒體都在查刪以前的報導。

此外，中共中央文明辦5月27日曾宣布，今年全國文明城市測評指標，不再將占道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。據稱這份文件也已被收回。

北京日報微信公眾號6日發文稱，「市城管執法局表示，當前本市個別地點出現的擺攤設點、占道經營等違法行為，市民反映強烈。」

北京日報指出，不同城市有不同的發展脈絡、發展階段、發展要求和具體情況，「地攤經濟」是否適合一個城市，要由這個城市的定位做出判斷和選擇。北京是國家首都，北京形象代表首都形象、國家形象。而近日一張所謂的北京「地攤地圖」也在網上流傳，但經核實是謠言。

北京 李克強

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