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李克強稱中國6億人月收入僅千元 北師大研究證實
中國國務院總理李克強5月底表示，中國有6億人月均收入僅約1000元（人民幣，下同），北京師範大學近期一份研究報告也指出，中國有39.1%人口月入低於1000元，與李克強說法相符。不過財經網發布這份報告後，已經把這篇報導刪除。
中央社引述財新網報導，根據北京師範大學的研究報告，月收入在1000至1090元的人口為5250萬人，因此月收入1090元以下的總人口約6億人，占全國人口比重約43%。
報告稱，這6億人的典型特徵就是：絕大部分都在農村，主要分布在中西部地區，家庭人口規模龐大，老人和小孩的人口負擔重，是小學和文盲教育程度的比例相當高。
另據香港經濟日報報導，中國社科院副院長蔡昉也指出，「6億人月收入1000元」這是一個事實，李克強透露這個數據，正是要提醒如果不解決就業問題，這大批人口生活無以為繼。
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