外媒：中宣部封殺地攤經濟報導 透露「習李鬥」白熱化

中國國務院總理李克強大力提倡「地攤經濟」引發爭議，外媒報導，中宣部昨天下令封殺部分官媒有關「地攤經濟」的報導，要求對「地攤經濟」降溫，背後透露了中國國家主席習近平與李克強「習李鬥」白熱化的跡象。

法廣報導，李克強推出鼓勵失業人士做小販謀生的政策還不足一周，就突然傳出遭中宣部下令封殺，中央文明辦有關「地攤經濟」的正式文件也被作廢刪除，被潑了一盆冷水。自由亞洲報導指出，其中除了面子、經濟因素，還有權鬥。李克強以經濟民粹主義對抗習近平的政治民粹主義，最後因孤立無援只能「收攤」。「習李鬥」白熱化，首都北京則以「擺攤違法」宣示向習表忠。

報導引述港媒訪問時事評論員劉銳紹表示，中央突然要「地攤經濟」急降溫，背後涉及「習李鬥」。特別是新冠病毒疫情相對穩定後，兩人對如何恢復經濟有些分歧，習期望盡快恢復經濟生產活動，而李則認為要保民生保就業。習近平對李克強一向有所忌憚，長期刻意將對方的權力架空，李克強則「負隅頑抗」爭取民意自保，例如這次他先披露全國6億人月收入僅1000元人民幣及「地攤經濟」即是其一。

中國獨立政治學者吳強在報導中說，李克強上任以來一直推動經濟自由，但習近平對經濟的控制一直在插手加強，「這兩者一直相互矛盾，在過去8年嚴重、對立、激烈，在地攤上最終爆發出來」。李克強近來提出的地攤經濟、6億人月均收入低，近日都引發中國民眾的同情與共鳴，官方在一夜之間將「地攤經濟」降溫為「夜經濟」，實際上是在淡化。

自由亞洲電台報導，國際媒體6月6日稱，近日盛傳中共高層出現路線分歧，北京官方公開反對李克強力推的政策，後續政治效應勢必引發關注。