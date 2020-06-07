觀察站／官場馬屁文化 召回地攤亂象

自從中國國務院總理李克強6月1日到山東煙台考察時說了句「地攤經濟、小店經濟是人間的煙火，是中國的生機」、「我們會給你們支持的」之後，以往不時被城管暴力驅趕、被視為城市發展「毒瘤」的地攤攤販們，頓時成了各地揣摩上意「拚地攤經濟」的座上賓。

於是，中央文明辦5月27日下發要求不再將取締流動商販列為文明城市測評考核內容的通知，被當做是推動前的暖身，全中國至少27地陸續出台相關意見鼓勵「小店經濟」，江西瑞昌的城管甚至主動打電話「請」攤販來擺攤，嚇壞了攤販。與地攤相關的行業、概念股近來也紛紛飆漲，遍地開花的「地攤」似乎成了中國疫情後經濟復甦的唯一特效藥。

李克強會讚許地攤經濟，最早可見的公開發言，是他5月28日在全國人大會議閉幕後的中外記者會上所提及的「成都模式」。當時他說「我們西部有個城市（即四川成都），按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」而成都，確實也在保障安全，不占用盲道、消防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清潔衛生的「五允許一堅持」前提下，讓大家嗅到中國經濟復甦的煙火味。

只是，「成都模式」因當地政府嚴管與攤商自律而成功的背後原因，被忙著「瘋地攤」的多地官方忽略了。部分城市「一刀切」、「抱大腿」式的默許、推動隨意擺攤，造成交通與市容大受影響，引發民怨，首都北京就因此接到大量投訴，6日表示將動用公權力加強取締，被認為是「打臉」了李克強。

中國這一波地攤亂象，原因其實很簡單，緣自於官場依然未歇的拍馬屁文化，緣自於在沒有配套情形下就自動自發「執行」了長官的「口諭」。

中國曾在2007年、2017年兩度放寬地攤管制，當時改善了失業人數，對整體零售卻沒有長遠的效果，反而催生了投機經濟。如果官員們能多做些功課、多謹慎一些，使「地攤經濟」在回歸法律下「有序」發展，待中央對「地攤經濟」政策內容明確後，地攤或可成為提振經濟的營養針，但絕不會是解藥。