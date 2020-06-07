疫情害的！史上最短暑假只有6天 學生哭了

中國各地方政府教育局陸續公布了暑假放假安排，最短的竟只有6天，網友因而將今年的暑假稱為「史上最短暑假」。還有網友打趣地說「有史上最長寒假，就有史上最短暑假」，也有網友說「今年休息幾個月了，6天可以了」。

中國婦女網報導，根據官方發布的通知，廣東省河源市務教育階段學校、普通高中學校的暑假開始時間均為7月26日， 2021年高三應屆畢業生如無特殊情況，按規定於8月1日返校開學上課。也就是說，這些學生的暑假只有6天。

安徽省蕪湖市規定，義務教育學校7月11日、普通高中7月18日放暑假。義務教育階段學校和高一、高二年級秋季學期8月30至8月31日報到，高三年級8月24日正式上課。山東省菏澤市公布的暑假起始日分別為：小學7月11日，初中學校7月18日，高中段學校8月1日，開學日則統一定為9月1日。

另外，山西省太原市決定，小學各年級、初一、初二和高一、高二7月6日進入暑假。高三年級和初三年級分別在高考和中考結束後進入暑假。高二年級7月28至29日參加山西省2020年普通高中學業水平考試，暑假期間進行為期三周的暑期補課。