戰疫新冠肺炎139天！「一月白頭」的邱海波回家了

「一月白頭」的邱海波，在抗疫139天後回家了。「這幾場仗打得都很漂亮，儘管開始很艱苦，但收官很完美。」

現代快報報導，邱海波是東南大學附屬中大醫院黨委副書記，也是中國著名重症醫學專家。1月19日，邱海波臨危受命前往武漢抗疫，在武漢一待就是99天。在這99天裡，邱海波提出全國馳援、增加集中收治重症患者的定點醫院、創建方艙醫院、俯臥位通氣治療等應對策略，為穩定抗疫形勢、扭轉被動局面作出了突出貢獻。

在武漢，邱海波每天輾轉於武漢市金銀潭醫院、武漢市肺科醫院、武漢大學中南醫院等重症集中收治醫院。白天深入重症病區了解患者病情，晚上揣摩研究治療方案，總結治療流程、探索治療路徑。在這期間，網上流傳一張邱海波「一月白頭」的照片，引發廣大震撼。

報導指出，武漢重症新冠肺炎患者4月24日清零，國家衛健委留守武漢的20位專家4月26日開始撤離武漢，但邱海波卻又接到新的指令，奔赴黑龍江指導救治工作。在黑龍江「戰疫」17天後，邱海波5月13日又從黑龍江奔赴吉林疫情一線。在吉林奮戰23天後，他才終於踏上了回家的路。

「這幾場仗打得都很漂亮，儘管開始很艱苦，但收官很完美。」 邱海波在機場對媒體說：「在這個過程中，讓我體會到了國家的力量、社會的力量和老百姓的支持，也體現了醫療衛健系統的隊伍能打硬仗。這個結果很不容易，但是我們看到了今天的勝利。」