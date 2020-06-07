兌現約定！馬雲現身合肥 與援鄂醫療隊吃火鍋

阿里巴巴創辦人馬雲昨日現身合肥，兌現他與安徽援鄂醫療隊員定下的「火鍋之約」，與安徽省援鄂醫療隊員王琪等66人吃火鍋。馬雲還同步邀請了全國6000多名援鄂醫護一起「雲火鍋」，同步分享快樂。

新華網報導，這場「火鍋之約」的由來，要從今年3月說起。武漢疫情爆發後，出生於1994年的王琪作為安徽省第一批援鄂醫療隊隊員來到了武漢，她也是醫院同批援鄂醫療隊員中年齡最小的護士。3月8日，王琪和同事們在先後收到馬雲送出的奶茶、炸雞後，在微博發出了邀請：「馬雲老師你好，我們是安徽醫療隊的，等疫情結束了，我們請你吃我們最愛的火鍋！幾分辣，你來定。」很快，她們便收到了馬雲的回復：「咱約起！別告訴我喝啥酒，有多辣，只告訴我時間和地點！」「火鍋之約」就這樣定下來了。

昨日傍晚6時許，這場6000多人的「雲火鍋」正式開始。吃火鍋、聊戰疫故事、接力大合唱，變魔術、唱黃梅戲，這場線下線上同步的「雲火鍋」溫暖歡樂。期間，馬雲還化身「 服務員」 為抗疫英雄服務，安徽援鄂醫療隊員也向馬雲送上了援鄂醫療隊隊服等作為紀念。

馬雲表示，這場「雲火鍋」代表對醫護人員的謝意和敬意，面對疫情，所有人都很害怕，相信醫護也害怕，但他們仍然逆行援鄂，這就是擔當。