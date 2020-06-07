聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫後首次！武漢→進京高鐵 歡呼聲中開出
來源：YouTube
北京5日將公共衛生事件應急響應降級，解除湖北包含武漢進京人員、民航、鐵路購票與公路進京證的限制。6日中午1點半，武漢至北京西的G516次列車緩緩開出武漢站，這是1月23日封城以來，湖北地首趟始發返京高鐵列車，車上234名乘客激動地合影、歡呼。
長江日報報導，這輛列車乘客有101名是來自北大及清華的畢業年級學生，他們全部穿著紅色T恤，背後印著「楚雲飛渡未名月，萬里歸舟一片心」。
來自荊門的準碩士畢業生高岩松說，能夠回學校特別激動高興。他也說「武漢很安全，疫情防控做得很棒。」另一名黃同學今年從北大物理系畢業，登上重返北京的列車，他感覺「整個城市都挺不容易的，經歷了最重要的時刻，都熬過去了，現在都好轉了」。
據報導，搭上返京的小伙子說，看到北京解除湖北人員進京限制的消息，6日凌晨就開始搶票，大約凌晨1點半搶到車票，想第一時間回到北京工作崗位。
G516次列車長熊艷也是疫情以來第一次值乘北京的列車，她激動的說，「這麼長時間離開列車、離開旅客，非常想念大家。」
報導指出，列車開行前已對全列車廂進行全面防疫消毒，在運行途中，會利用車內廣播和口頭提示等方式加大防疫知識的宣傳，同時對上車旅客進行身份及車票核驗，並且及時測量體溫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言