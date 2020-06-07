疫後首次！武漢→進京高鐵 歡呼聲中開出

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北京5日將公共衛生事件應急響應降級，解除湖北包含武漢進京人員、民航、鐵路購票與公路進京證的限制。6日中午1點半，武漢至北京西的G516次列車緩緩開出武漢站，這是1月23日封城以來，湖北地首趟始發返京高鐵列車，車上234名乘客激動地合影、歡呼。

長江日報報導，這輛列車乘客有101名是來自北大及清華的畢業年級學生，他們全部穿著紅色T恤，背後印著「楚雲飛渡未名月，萬里歸舟一片心」。

來自荊門的準碩士畢業生高岩松說，能夠回學校特別激動高興。他也說「武漢很安全，疫情防控做得很棒。」另一名黃同學今年從北大物理系畢業，登上重返北京的列車，他感覺「整個城市都挺不容易的，經歷了最重要的時刻，都熬過去了，現在都好轉了」。

據報導，搭上返京的小伙子說，看到北京解除湖北人員進京限制的消息，6日凌晨就開始搶票，大約凌晨1點半搶到車票，想第一時間回到北京工作崗位。

G516次列車長熊艷也是疫情以來第一次值乘北京的列車，她激動的說，「這麼長時間離開列車、離開旅客，非常想念大家。」

報導指出，列車開行前已對全列車廂進行全面防疫消毒，在運行途中，會利用車內廣播和口頭提示等方式加大防疫知識的宣傳，同時對上車旅客進行身份及車票核驗，並且及時測量體溫。