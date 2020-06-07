北京防疫降級 旅遊熱搜暴增三倍

中國新冠肺炎疫情防控最嚴格的北京，5日降低疫情響應級別，網上有關北京旅遊產品的搜索量比前一天同時段暴增三倍。北京16個區也在昨天同步舉行「北京消費季」，各區展開特色活動，拉動旅遊和消費復甦。

截至6月4日，北京市有14個區連續超過90天無新增本土病例報告，海淀區和朝陽區分別連續73天和50天無新增本土病例報告，均已超過三個潛伏期。而且高三、初三復課、「五一」小長假大量民眾出遊，也沒有出現疫情反彈情況。

北京市政府宣布自5日起，將重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，並調整相關防控策略。

中國證券報報導，在官方正式宣布防疫降級後，攜程網的度假、機票、酒店、租車、景區門票等產品的索量就迅速攀升，昨天北京相關旅遊產品較前一天同時段瞬間搜索量暴增三倍。

華泰證券認為，2020年第一季中國餐飲旅遊業受疫情衝擊明顯，第二季起伴隨著疫情風險等級降低，人群流動性將可望重新加速，有利於全國客運量增長、旅遊業復甦。

而為加快消費回暖，北京昨天也啟動北京消費季活動，發放人民幣122億元消費券，涵蓋餐飲、購物、文化、旅遊、教育、體育等十領域。

這個「品味消費，京範兒（FUN）生活」為主題的北京消費季將持續至10月8日，通過線上、線下共振，舉辦400餘項活動。北京消費季期間，北京市多家商業協會、電子商務平台企業、實體商業等，將舉辦百餘場直播。

2019年以來，北京市推出繁榮夜間經濟的多項措施，已初步培育一批「夜京城」消費新場景。疫情發生後，「夜京城」受到較大影響。隨著昨天起降低疫情響應級別後，前門、西單、通州大運河等北京市79個地標、商圈、特色街區將重新點亮「夜京城」。

另據新華社報導，隨著中國疫情防控形勢逐漸向好，自2月下旬起，民航運輸逐步恢復。其中，3月日均運輸旅客45.83萬人次，日均飛行班次6538班；4月日均運輸旅客52.27萬人次，日均飛行班次6950班。進入5月後，民航運輸恢復速度明顯加快，5月日均運輸旅客78.58萬人次，日均飛行班次9487班。6月1日至5日，民航日均運輸旅客達到93.52萬人次，日均飛行班次達到10570班，分別恢復至去年同期的57.4%、66.11%，平均客座率達到近70%。

而在6月5日，民航單日運輸旅客量達103.67萬人次，恢復至去年同期的61.5%。這是自1月28日以來，民航單日運輸旅客量首次回升破百萬，單日保障航班1萬1333架次，再創2月以來單日航班量新高。