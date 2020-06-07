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廣西連日暴雨土石傾瀉 列車出軌248乘客受阻

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
廣西連日暴雨多地出現嚴重積水。新華社
廣西連日暴雨多地出現嚴重積水。新華社

廣西連日暴雨，多地出現嚴重積水，部分地區有山泥傾瀉，導致貴廣高鐵D1862次動車行經懷集站至賀州站路軌時出軌，列車上全部248名乘客，一度受阻，其後被按排轉運至賀州高鐵站繼續行程。

據星島網報導，事發地點位於賀州往廣州方向高鐵線路南蛇塘一隧道附近，當時D1862次列車是由廣州南開往重慶西，事故列車車頭有受損，司機受輕傷。

當地鐵路部門已啟動應急預案進行搶修，該事故造成部分列車延誤。另據武警廣西賀州支隊消息，該支隊已接報，趕往現場救援。

5月31日以來，廣西持續出現大雨到暴雨、局部大暴雨到特大暴雨天氣，桂北、桂中一些地方已出現嚴重積水。過去24小時，南寧、柳州、桂林、賀州、河池等地部分地區出現大到暴雨，局部大暴雨到特大暴雨，累計降雨量超過250毫米的有43個站點。

暴雨 列車 高鐵

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