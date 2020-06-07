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武漢大學牌坊被撞 83年歷史辦學理念象徵失了「理」字

世界日報 / 中國新聞組╱北京7日電
有83年歷史的武漢大學老牌坊，遭攪拌車撞擊後受損。圖取自楚天都市報
有83年歷史的武漢大學老牌坊，遭攪拌車撞擊後受損。圖取自楚天都市報

有83年歷史的武漢大學老牌坊，遭攪拌車撞擊後受損，牌坊靠近武珞路一側受損相對較輕，下沿被撞出一個缺口，背面缺口較大，鋼筋已裸露在外，原本刻著「文法理工農醫」六字 ，被撞擊後沒了「理」字。警方已暫扣車輛，待調查取證後，定責賠償。

楚天都市報報導，武漢大學最早的牌坊，位於街道口勸業場的民國老牌坊處，為木製結構，建於1931年，但次年毀於龍捲風。1937年，武大在勸業場原址建造鋼筋水泥沖天式牌坊，即現在的老牌坊。

澎湃新聞報導，「武漢大學報」資料顯示，此處牌坊選用鋼筋混凝土材料，採用四柱三間沖天式結構。八棱四柱表示「喜迎四面八方莘莘學子」，柱頭刻有雲紋，代表高等學府的文化氣息。上覆孔雀藍琉璃瓦，簡潔典雅。正面楷書「國立武漢大學」六字，據考證為時任數學系教授蕭君絳所書。背面小篆體「文法理工農醫」六字，為中文系教授劉賾（劉博平）所書，堪稱國寶。

校友詩人邱華棟視武大校門牌坊為理想和世俗的重要區隔之門，並曾寫下「想念武大的湖山凝重，想念武大的一草一木，想念武大的房子，人，老師，花朵和雨天裡繁密的蝸牛。武漢大學的老牌坊是一個象徵。在它門外，是繁華喧囂的街市；在它門裡，則是自由和理想的天堂。」

不過，這塊象徵武大辦學理念和特色的老牌坊日前卻被撞壞。楚天都市報報導，牌坊所在的珞珈山路是一條由珞獅路通往武珞路的單行道，該路段有數個施工工地；附近菜場一位工作人員表示，有多位工作人員在老牌坊周邊清理散落的碎石塊，並將在現場搭建一個3.8米的腳手架，預計未來兩天可將老牌坊修復。

洪山警方相關工作人員表示，肇事的是一台攪拌車，這是一起單方交通事故，肇事司機無酒駕情況。

武大老牌坊被撞破損引起關注，網友看法不一。有網友認為老牌坊是值得紀念且應該保存的文物，應該同時追究肇事者在破壞文物方面的刑責；有人則稱，老牌坊似乎尚未經過文物認證及保存程序，「看起來像是一個很舊的沒有質量認可的水泥牌」。有網友則打趣說，牌坊背面「文法理工農醫」，唯獨「少了理」。

有83年歷史的武漢大學老牌坊，遭攪拌車撞擊後受損。圖取自楚天都市報
有83年歷史的武漢大學老牌坊，遭攪拌車撞擊後受損。圖取自楚天都市報

武漢

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