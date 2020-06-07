聽新聞
test
0:00 / 0:00
為陪小孩捨棄上海事業 辣媽回西安開迪奧賣涼皮暴紅
西安有一位80後辣媽，因為開著奧迪車賣涼皮而在網上走紅。相信很多人都會有疑問，她都開上奧迪了，怎麼還出來擺攤賣涼皮呢？賣涼皮掙的錢可以抵得上油錢嗎？
據國防時報社新媒體報導，這位辣媽嚮往大城市，從西安大學畢業後去了上海，從基層開始打拚，最終開了一家貿易公司；2015年孩子出生後，她發現上海沒有這麼多親戚朋友，可以幫她照顧孩子。為了陪伴孩子，她毅然決然地賣掉一套在上海剛裝修好的房子，拿著1000萬現金回西安。
辣媽稱，開奧迪擺攤的工作形式很自由，不想出攤的時候可以陪伴孩子；開著奧迪是為了方便，她每天只準備40份涼皮，既是為了保證夏天食品的新鮮程度，也是為了省出時間照顧孩子。
這位母親為了更好照顧孩子，寧願放棄自己在上海打拚出來的事業，放棄建立多年的人脈，走出自己的舒適圈，只為了給孩子一個更加舒適的未來，實在是勇氣可嘉，讓人佩服。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言