為陪小孩捨棄上海事業 辣媽回西安開迪奧賣涼皮暴紅

西安有一位80後辣媽，因為開著奧迪車賣涼皮而在網上走紅。相信很多人都會有疑問，她都開上奧迪了，怎麼還出來擺攤賣涼皮呢？賣涼皮掙的錢可以抵得上油錢嗎？

據國防時報社新媒體報導，這位辣媽嚮往大城市，從西安大學畢業後去了上海，從基層開始打拚，最終開了一家貿易公司；2015年孩子出生後，她發現上海沒有這麼多親戚朋友，可以幫她照顧孩子。為了陪伴孩子，她毅然決然地賣掉一套在上海剛裝修好的房子，拿著1000萬現金回西安。

辣媽稱，開奧迪擺攤的工作形式很自由，不想出攤的時候可以陪伴孩子；開著奧迪是為了方便，她每天只準備40份涼皮，既是為了保證夏天食品的新鮮程度，也是為了省出時間照顧孩子。

這位母親為了更好照顧孩子，寧願放棄自己在上海打拚出來的事業，放棄建立多年的人脈，走出自己的舒適圈，只為了給孩子一個更加舒適的未來，實在是勇氣可嘉，讓人佩服。