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暴雨淹半個香港 馬路成河 學校停課

世界日報 / 香港新聞組／香港7日電

一道低壓槽為廣東沿岸帶來大雨及雷暴，香港天文台昨天發出三年來首個黑色暴雨警告，滂沱大雨淹了半個香港。香港01報導，香港天文台今天上午7時30分發出紅色暴雨警告信號。教育局宣布，所有學校今日上午停課。

文匯報報導，香港天文台昨天凌晨近3時發出黑色暴雨警告信號，是香港自2017年5月以來發出的首個黑雨警告，滂沱大雨令多處地方水浸，其間更有逾萬次雲對地閃電，荃灣、沙田、大埔、西貢及九龍東的降雨量更超過200毫米，有商店、隧道和停車場被洪水侵襲。

據報導，雨勢至昨晨5時開始減弱，天文台在早上近6時陸續改發紅雨警告及黃雨警告，至早上約8時取消所有暴雨警告信號，但雷暴警告及山泥傾瀉警告則仍在生效，所有學校上午停課。

在逾6小時豪雨侵襲下，廣泛地區錄得超過100毫米雨量，中西貢和九龍東一度錄得逾200毫米降雨量。西貢公路近蠔涌對開水深一度達半米，有車輛「死火」被困水中，路中工地水馬亦被洪水推倒。西貢北圍村停車場，全部車輛被水淹浸沒頂。

同時，黃大仙及九龍灣一帶的龍翔道、九龍城道、宋皇臺道及宏照道等主要交通幹道亦變澤國，多輛私家車及的士紛紛拋錨被困，有店舖被洪水湧入浸濕貨物，損失慘重。觀塘道近創紀之城五期對開的行車隧道被水淹浸，有小巴被困水中央，需要全線封閉，其中往藍田方向出現車龍，車龍昨晨延至牛頭角上邨，工人到場清理積水，至下午5時27分，運輸署宣布全線解封。

報導稱，觀塘消防局對開觀塘道亦猶如河道，有專線小巴死火及多名乘客被困，需由消防員協助被困乘客離開車廂到安全地方。在沙田瀝源邨的地下停車場，有約三分之一範圍被水覆蓋，水深及小腿。

昨日清晨5時半，兩輛的士駛經將軍澳寶琳路時，突有山泥從路旁斜坡滾下，面積約10米乘30米，其時仍下着大雨並出現水浸，水深約兩呎，的士當場「死火」無法前行。同時，大量沙泥夾雜碎石衝落寶琳路來回行車線，事件中無人受傷，惟受山泥阻擋，所有車輛亦無法駛過。

在將軍澳，有行人隧道也積水及腰變「河道」。至昨晨洪水退卻，各處道路及隧道仍堆積泥沙和垃圾，經清理後至中午回復正常通車和行人。

香港 暴雨 觀塘

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