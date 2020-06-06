快訊

遭罷免後何去何從 韓國瑜下一步的三個選擇？

即時開票／破92萬同意票 韓國瑜成首位遭罷免民選市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台青登陸打造第一雲家園 從直播帶貨到短視頻推廣

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
福州台青在棚內錄製教學視頻。圖／中新社
福州台青在棚內錄製教學視頻。圖／中新社

「嗨，我是柯老師，今天要帶大家來認識笛子上面的五個音。」在福建省福州市的一個錄製棚內，來自台灣的柯承妘，正錄製著笛子吹奏教學視頻，你可以聽得出中間細微的差別嗎？」

中新社報導，新冠肺炎疫情的暴發，打亂了柯承妘的教學計畫，線下教學無法展開，她只得轉向線上教學，教喜歡笛子的網友吹奏笛子。

柯承妘是一名「登陸」創業的台灣青年，她表示受到疫情影響，學生變少，希望透過線上的方式，來招攬更多的學生到她那學習，「我覺得這是一個很好的趨勢。」

錄製結束後，工作人員在電腦上進行視訊短片和包裝。不一會兒，這段教學視頻就上傳到「台青第一雲家園」的平台。

提到「台青第一雲家園」，不得不提在福州創業多年的台青李正能，新冠肺炎疫情發生後，李正能推廣英語輔導教材的計畫暫時擱置，但他沒有閒著，從3月21日的第一場台灣美食直播特賣會開始，與台青夥伴們陸續進行台貨直播。

李正能指出，一開始主要是以直播帶貨為出發點，因為許多的台青和台商並沒有線上的平台，後來發覺直播最大的優勢和獲利點是可以尋找新的客戶，因此陸續有很多台青和台商找到我們。

青檸檬、香菇貢丸、蛋捲、鳳梨酥……台貨銷量在漲，直播間的粉絲也在漲；一連十場直播，口碑不斷攀升，然而新的痛點也隨之出現：零售業可以轉向線上銷售，那服務行業呢？李正能嘗試用錄製短視頻的方法來推廣。

從找主題，到設計腳本，再到拍攝、剪輯，李正能帶領團隊為不少台青夥伴量身定制短視頻，並將短視頻上傳至「台青第一雲家園」平台，他已經聯繫幾名在大陸創業的台灣音樂老師，通過短視頻導流。

李正能與前福州台協會長陳秀容共同策劃的「知識雲」即將上線，李正能指出，「直播雲」轉為「知識雲」，其實並沒有放棄直播，而是從幫台青台商做直播帶貨，轉變為幫助他們架設直播平台，幫助他們拓寬通路引流。

李正能指出，直播帶貨做了幾場後，發覺許多台商目前在線上營運這一塊是比較薄弱的，他們需要的不只是賣貨，還需要幫他們引入新的客戶。

透過「台青第一雲家園」，搭建兩岸交流的平台，是李正能和在榕台青台商們更長遠的目標。

李正能表示，「台青第一雲家園」的第一功能是助力賦能，利用直播平台和知識平台分享的方式推動在大陸台青的事業發展；第二是打破兩岸資訊溝通的不平衡，促進兩岸民間交流。「我希望可以透過短視頻，在台灣的自媒體上分享更多在福建事業有成的台青創業故事。」

截至目前，福州擁有市級以上台青就業創業基地10多家，在榕就業創業實習台青累計超過8000人，福州市台港澳辦相關負責人表示，將繼續推進系列惠台政策措施全面落地，推動更多台青來追夢築夢圓夢。

李正能計畫打造一個自媒體平台，讓想進軍大陸的台灣短視頻達人，找到發布的通路，同時也把大陸的新鮮資訊及台青在大陸的奮鬥故事，傳遞給更多的台灣年輕人，增進他們對大陸發展的瞭解。

李正能（右一）正協助台青進行直播。圖／中新社
李正能（右一）正協助台青進行直播。圖／中新社

直播 創業 台商
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

大學畢業典禮防疫 減參與人數採梅花座開直播

吃火鍋沒配蔬菜？日企業家直播中爆氣怒嗆觀眾「去死」

高雄投票所外有人監看、直播、錄影？ 警方一一勸離

直播／陳時中親自主持記者會 今天又嘉玲 429人解除隔離

相關新聞

北京防疫降級後 旅遊商品搜索瞬間暴增三倍

全大陸新冠肺炎疫情防控最嚴格的北京，在5日下午宣布次日起防疫降級後，中國證券報報導，當日北京旅遊產品的搜索量就比前一天同...

台青登陸打造第一雲家園 從直播帶貨到短視頻推廣

「嗨，我是柯老師，今天要帶大家來認識笛子上面的五個音。」在福建省福州市的一個錄製棚內，來自台灣的柯承妘，正錄製著笛子吹奏...

美監管政策收緊 港交所：在美中企將大舉回港上市

香港交易所行政總裁李小加5日表示，許多在美國上市的內地公司今年可能會在港交所上市。他說，很多有意回港上市的美國上市中概股，已具備香港上市的條件，包括科技公司。

新聞評論／香港經濟 福禍相倚

香港正遭遇1997年以來最困難的時期，於是有很多人悲觀，但也有一種樂觀的論調，說香港百年，歷來就是福地，看似要走到絕境，終於還可以柳暗花明。而不論悲觀的樂觀的，提出佐證都不講政治，而是講經濟，特別是講金融。

賭王大房命舛 長子33歲車禍身亡 長女抑鬱以終

何鴻燊的元配黎婉華出身於顯赫的律師家庭，曾被稱為澳門第一美人，兩人1942年結婚。結婚後，賭王的生意愈做愈大，被指旺夫的黎婉華為他生下一子三女︰何超英、何猷光、何超賢和何超雄。黎婉華在2004年離世，當時何鴻燊為她舉行了隆重的葬禮，曾說：「最愛的已去世。」

大房分獲房產現金逾30億 二房繼承澳門博彩估逾500億

賭王何鴻燊2011年初曾處理持有旗艦公司澳門旅遊娛樂股份的Lanceford公司股權分配。根據他的安排，長房主要獲分配房產及現金，並由二房繼承家族多家上市公司的股權及管理權，三房及四房則獲澳娛部分股權同時，亦獲家族上市公司澳門博彩等部分權益。

劉鑾雄傳病重 華置股價一天暴漲6成

賭王何鴻燊5月26日病逝，另一位香港富商「大劉」、華人置業前主席劉鑾雄的健康也備受關注。華置股價5日急升六成，市場傳出「大劉」健康出問題，劉鑾雄發言人表示，劉鑾雄身體健康，多謝關心。

陸企一龍戰四鳳八卦 妖股華盛昌的「疫後經濟」突變

中國大陸新冠疫情未解，疫情關注卻不再，反而在「疫後經濟」前景不明下，出現行業產業急速過剩、快速洗牌，經濟熱點的突變。

迎二次上市潮 港股連五漲

港股本周出現「連五漲」，昨（5）日收盤報24,770點，上漲404點，創3月11日以來收盤新高。

監管收緊 中概股加速回歸

近期美國監管政策持續收緊，A、H股市場制度改革為中概股回歸創造條件的背景下，陸港證券業界認為，未來中概股回歸可能進一步加...

八國聯盟 反制中國威脅

美國等八個民主國家的資深國會議員已組成跨國新聯盟，協助反制所謂的中國威脅。他們聲稱，中國的影響力日增，對全球貿易、安全和...

川普下令 嚴審在美上市陸企

美國總統川普4日簽署備忘錄，要求加強審查在美國上市的中國大陸企業，工作小組須於60天內遞交評估與建議報告，以保障美國投資...

熱門新聞

網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

陸小學女生被4男同學性侵 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

疑長期飲用「假奶粉」 大陸一歲半女嬰胸部發育變大

陸發布旅遊提醒 呼籲勿前往澳洲旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。