台青登陸打造第一雲家園 從直播帶貨到短視頻推廣

「嗨，我是柯老師，今天要帶大家來認識笛子上面的五個音。」在福建省福州市的一個錄製棚內，來自台灣的柯承妘，正錄製著笛子吹奏教學視頻，你可以聽得出中間細微的差別嗎？」

中新社報導，新冠肺炎疫情的暴發，打亂了柯承妘的教學計畫，線下教學無法展開，她只得轉向線上教學，教喜歡笛子的網友吹奏笛子。

柯承妘是一名「登陸」創業的台灣青年，她表示受到疫情影響，學生變少，希望透過線上的方式，來招攬更多的學生到她那學習，「我覺得這是一個很好的趨勢。」

錄製結束後，工作人員在電腦上進行視訊短片和包裝。不一會兒，這段教學視頻就上傳到「台青第一雲家園」的平台。

提到「台青第一雲家園」，不得不提在福州創業多年的台青李正能，新冠肺炎疫情發生後，李正能推廣英語輔導教材的計畫暫時擱置，但他沒有閒著，從3月21日的第一場台灣美食直播特賣會開始，與台青夥伴們陸續進行台貨直播。

李正能指出，一開始主要是以直播帶貨為出發點，因為許多的台青和台商並沒有線上的平台，後來發覺直播最大的優勢和獲利點是可以尋找新的客戶，因此陸續有很多台青和台商找到我們。

青檸檬、香菇貢丸、蛋捲、鳳梨酥……台貨銷量在漲，直播間的粉絲也在漲；一連十場直播，口碑不斷攀升，然而新的痛點也隨之出現：零售業可以轉向線上銷售，那服務行業呢？李正能嘗試用錄製短視頻的方法來推廣。

從找主題，到設計腳本，再到拍攝、剪輯，李正能帶領團隊為不少台青夥伴量身定制短視頻，並將短視頻上傳至「台青第一雲家園」平台，他已經聯繫幾名在大陸創業的台灣音樂老師，通過短視頻導流。

李正能與前福州台協會長陳秀容共同策劃的「知識雲」即將上線，李正能指出，「直播雲」轉為「知識雲」，其實並沒有放棄直播，而是從幫台青台商做直播帶貨，轉變為幫助他們架設直播平台，幫助他們拓寬通路引流。

李正能指出，直播帶貨做了幾場後，發覺許多台商目前在線上營運這一塊是比較薄弱的，他們需要的不只是賣貨，還需要幫他們引入新的客戶。

透過「台青第一雲家園」，搭建兩岸交流的平台，是李正能和在榕台青台商們更長遠的目標。

李正能表示，「台青第一雲家園」的第一功能是助力賦能，利用直播平台和知識平台分享的方式推動在大陸台青的事業發展；第二是打破兩岸資訊溝通的不平衡，促進兩岸民間交流。「我希望可以透過短視頻，在台灣的自媒體上分享更多在福建事業有成的台青創業故事。」

截至目前，福州擁有市級以上台青就業創業基地10多家，在榕就業創業實習台青累計超過8000人，福州市台港澳辦相關負責人表示，將繼續推進系列惠台政策措施全面落地，推動更多台青來追夢築夢圓夢。