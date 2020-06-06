廣西「毒王」因致9人染疫 遭判刑1年2個月

據央視報導，廣西來賓市一名韋姓男子，因拒不執行新冠肺炎疫情防控規定，直接、間接感染9人，並導致124人被迫集中隔離觀察，被冠以「毒王」之名。來賓市興賓區人民法院6月5日以妨害傳染病防治罪，判處該名男子有期徒刑1年2個月。

報導稱，法院經審理查明，在武漢市華南水果批發市場工作的韋姓男子，1月23日上午10時14分搭乘高鐵從武漢返回來賓。

1月25日晚，來賓市興賓區城北街道古三社區工作人員根據疫情防控規定要求韋姓男子居家隔離14日，但韋姓男子拒不執行隔離規定，仍隨意走親訪友。

1月28日，韋姓男子還開車送妻子到興賓區城廂鎮泗貫村的娘家料理岳母喪事。之後，韋姓男子夫妻等人被確診感染新型冠狀病毒肺炎。

興賓區隨即對與兩人有密切接觸的124人集中隔離，並對兩人曾出入的社實施臨時封閉管控，對管控區域內所有居民實行居家隔離觀察。

來賓市興賓區人民法院認為，韋姓男子在新冠肺炎疫情暴發後，違反大陸國家傳染病防治法規定，拒不執行衛生防疫機構規定的預防控制措施，有引起新型冠狀病毒傳播的嚴重危險，並造成124人被集中隔離醫學觀察、城區部分區域被封閉管理的嚴重後果，其行為已構成妨害傳染病防治罪。

央視指出，來賓市興賓區人民法院根據韋姓男子的犯罪事實，結合被告的犯罪情節、危害後果、認罪態度，依法作出前述判決。