快訊

即時開票／決戰57.5萬票！罷免韓國瑜案 同意票領先中

美國暴動延燒到媒體 紐時歧視文章遭自家記者罷工抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西「毒王」因致9人染疫 遭判刑1年2個月

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廣西一名男子因未遵守防疫規定，遭判刑1年2個月。（取自廣西新聞網）
廣西一名男子因未遵守防疫規定，遭判刑1年2個月。（取自廣西新聞網）

據央視報導，廣西來賓市一名韋姓男子，因拒不執行新冠肺炎疫情防控規定，直接、間接感染9人，並導致124人被迫集中隔離觀察，被冠以「毒王」之名。來賓市興賓區人民法院6月5日以妨害傳染病防治罪，判處該名男子有期徒刑1年2個月。

報導稱，法院經審理查明，在武漢市華南水果批發市場工作的韋姓男子，1月23日上午10時14分搭乘高鐵從武漢返回來賓。

1月25日晚，來賓市興賓區城北街道古三社區工作人員根據疫情防控規定要求韋姓男子居家隔離14日，但韋姓男子拒不執行隔離規定，仍隨意走親訪友。

1月28日，韋姓男子還開車送妻子到興賓區城廂鎮泗貫村的娘家料理岳母喪事。之後，韋姓男子夫妻等人被確診感染新型冠狀病毒肺炎。

興賓區隨即對與兩人有密切接觸的124人集中隔離，並對兩人曾出入的社實施臨時封閉管控，對管控區域內所有居民實行居家隔離觀察。

來賓市興賓區人民法院認為，韋姓男子在新冠肺炎疫情暴發後，違反大陸國家傳染病防治法規定，拒不執行衛生防疫機構規定的預防控制措施，有引起新型冠狀病毒傳播的嚴重危險，並造成124人被集中隔離醫學觀察、城區部分區域被封閉管理的嚴重後果，其行為已構成妨害傳染病防治罪。

央視指出，來賓市興賓區人民法院根據韋姓男子的犯罪事實，結合被告的犯罪情節、危害後果、認罪態度，依法作出前述判決。

新冠肺炎 傳染病
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

新冠肺炎疫情穩定 鹿谷春茶賽大批遊客上山找好茶

日職／坂本、大城二採皆陰性 監督盼早日歸隊

法國染疫致死累增至29111例 居全球第5高

因染疫停擺10週後 美航艦羅斯福號航向菲律賓海

相關新聞

廣西「毒王」因致9人染疫 遭判刑1年2個月

據央視報導，廣西來賓市一名韋姓男子，因拒不執行新冠肺炎疫情防控規定，直接、間接感染9人，並導致124人被迫集中隔離觀察，...

緩解中國應屆生就業難 專家推動再讀兩年大學

2019冠狀病毒疾病疫情衝擊下，今年中國800多萬應屆大學生可能面臨畢業即失業的困局。為解決燃眉之急，有專家推動重啟原本...

大陸開展沙漠種稻 柴達木盆地戈壁灘變水田

大陸確保糧食安全的努力又有新進展－在沙漠種水稻。據中新社報導，青海省柴達木盆地部分戈壁灘如今已變成水稻田，由大陸培育出的...

陸小學女生被4男同學性侵 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

陝西西安藍田縣一名小學女生日前在校內遭遇4名男同學性侵，縣教科局相關負責人事後指，受害人目前正接受心理疏導，學校負責人則被撤職。

雲南再傳非洲豬瘟 3月以來中國9省市出現疫情

中國農業農村部官網5日通報，雲南省麗江市永勝縣一處養殖戶發生非洲豬瘟疫情，共81隻幼豬發病、死亡。初步統計，中國大陸9個...

疑長期飲用「假奶粉」 大陸一歲半女嬰胸部發育變大

中國大陸江西宜春豐城市的旬女士近日向傳媒投訴，懷疑其年僅一歲半大的女兒，所飲用的一款奶粉是「假奶粉」，以致女兒的胸部提前發育，較同齡孩子大了不少。

大陸前足球健將郝海東 發表建國文章

4日，大陸前足球明星郝海東發表「新中國聯邦建國宣言」影音，對中國共產黨進行激烈批評，並稱要「參照西方民主法治體系和相應國...

殺妻藏屍冰櫃百天 上海狠夫伏法

震驚中國的上海「殺妻藏屍案」，兇嫌朱曉東2018年8月一審被判死刑，2019年7月5日上海高院二審維持原判，上海二中院4日執行了最高人民法院下達的死刑命令，朱曉東伏法。

踢足球的搞革命：發出推翻中共宣言的「郝大砲」是誰？

2020年6月4日的天安門事件31周年，流亡美國的中國爭議放炮人物郭文貴、美國白宮前戰略顧問班農，在紐約煞有其事地宣讀的《新中國聯邦宣言》，甚至找來在足壇極具影響力的中國前國足——郝海東——宣讀宣言中文版。在中國家喻戶曉的郝海東，是中國國足起飛年代的傳奇名將，退休以後素以「郝大砲」的嗆辣姿態，批判時政與中國「五毛」的盲目愛國，但這次竟回過頭來直接揭竿「反共」，中國一代人記憶裡的鐵錚硬漢「叛變」卻是讓中國輿論大為傻眼。

政、商、黑三界通吃！內蒙古黑老大 罩防護衣受審

在內蒙古通遼稱王稱霸、號稱政、商、黑三界通吃的「教父級黑老大」易連峰等54名被告，4日上午內蒙古烏海市中院公開受審。為了防疫需要，所有被告人均穿著醫用級別防護裝備到庭，在還押回所前還要進行核酸檢測。

貴州男狂刺10人 奪3條人命

福建省莆田市仙遊縣一間超市4日晚間發生重大命案，一名男子連刺10人，造成3死7傷。當地警方於案發後約兩小時逮捕這名嫌犯，他已坦承犯案。

直播帶貨背後助長造假產業 20元人民幣能買100人看一天 　　

淘寶網紅薇婭開直播，以人民幣4000萬賣出火箭；格力電器董事長董明珠直播賣空調，創下一天賣出人民幣65億，相當格力今年第...

熱門新聞

網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

陸小學女生被4男同學性侵 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

陸發布旅遊提醒 呼籲勿前往澳洲旅遊

疑長期飲用「假奶粉」 大陸一歲半女嬰胸部發育變大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。