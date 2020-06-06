快訊

近年來罕見…這個原因 讓國民黨高市黨部重啟人工報票

準備自組台灣國民黨？ 王金平：用膝蓋想也知道！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸開展沙漠種稻 柴達木盆地戈壁灘變水田

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
「2020年海水稻全國聯合插秧活動」，6月5日，在青島城陽上馬鹽鹼地稻作改良示範基地舉行。（新華社）
「2020年海水稻全國聯合插秧活動」，6月5日，在青島城陽上馬鹽鹼地稻作改良示範基地舉行。（新華社）

大陸確保糧食安全的努力又有新進展－在沙漠種水稻。據中新社報導，青海省柴達木盆地部分戈壁灘如今已變成水稻田，由大陸培育出的「海水稻」日前在柴達木盆地正式插秧種植。　　

報導稱，「海水稻」又稱高寒耐鹽碱水稻，是一種介於野生稻和栽培稻之間，普遍生長在海邊灘塗地區，具有耐鹽碱的水稻，還抗澇、抗病蟲害、抗倒伏等特點。　　

戈壁灘則是沙漠邊緣的一種地貌形態，主要由礫石和較粗的沙粒組成，滲透性佳，但地表缺水，植物稀少，且經常颳風。

中國工程院院士袁隆平海水稻青島團隊—青島海水稻研究發展中心鹽碱地稻作改良技術處長吳佔勇表示，今年是該團隊首次在高寒、高海拔地區做水稻種植實驗。通過對水稻耐鹽（碱）、耐寒、耐旱試驗等方法，篩選和培育耐寒耐旱水稻品種，培育高原寒地「海水稻」。

吳佔勇指出，團隊希望利用最新科技成果促進青海農業現代化轉型，打造「鹽碱地改良+海水稻種植+數字化農業」的新模式，為格爾木乃至青藏高原地區、柴達木盆地地區農業種植結構調整提供優質稻種。　　

報導稱，青海省海西州格爾木市部分戈壁灘經整地，已變成了一塊塊整齊劃一的水田。經過30多天的溫室培育，秧苗長度已經達到15公分。　　

吳佔勇表示，鹽碱地改良及高寒耐鹽碱水稻示範基地插秧，對於有效改善鹽碱地生態環境、探索高寒鹽碱地海水稻種植技術和產業化應用、優化種植業結構、增加農民收入、促進綠色農業發展都具有重要意義。

新華社則報導，「2020年海水稻全國聯合插秧活動」5日在山東青島、濰坊，青海格爾木，浙江溫州四地同時啟動。報導稱，海水稻目前種植範圍已覆蓋中國主要鹽堿地類型，示範種植與產業化推廣進展順利。

袁隆平當天透過視訊致辭表示，今年大陸全國海水稻的推廣面積將擴大至10萬畝，團隊同時開展鹽堿地改造100萬畝，力爭在全大陸布局1,000萬畝的鹽堿地改造項目。

新華社指出，2019年青島海水稻研發中心在山東青島、東營、陜西延安、新疆喀什、浙江溫州、黑龍江大慶和杜拜等國內外七個特徵地域，對耐鹽堿超級雜交水稻進行產業化推廣應用，平均產量每畝超過500公斤。

農民 新疆 食安

延伸閱讀

水稻泡水倒伏才符天災救助 泡水在來米就是直挺怎麼辦

難抵疫情衝擊 西柏林老機場將提早走入歷史

低溫造成花蓮水稻「空包彈」 農委會公告3鄉鎮現金救助

墨西哥市2020年前5月超額死亡8072人 恐疫情所致

相關新聞

雲南再傳非洲豬瘟 3月以來中國9省市出現疫情

中國農業農村部官網5日通報，雲南省麗江市永勝縣一處養殖戶發生非洲豬瘟疫情，共81隻幼豬發病、死亡。初步統計，中國大陸9個...

陸小學女生被4男同學輪姦 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

陝西西安藍田縣一名小學女生日前在校內遭遇4名男同學輪姦，縣教科局相關負責人事後指，受害人目前正接受心理疏導，學校負責人則被撤職。

疑長期飲用「假奶粉」 大陸一歲半女嬰胸部發育變大

中國大陸江西宜春豐城市的旬女士近日向傳媒投訴，懷疑其年僅一歲半大的女兒，所飲用的一款奶粉是「假奶粉」，以致女兒的胸部提前發育，較同齡孩子大了不少。

緩解中國應屆生就業難 專家推動再讀兩年大學

2019冠狀病毒疾病疫情衝擊下，今年中國800多萬應屆大學生可能面臨畢業即失業的困局。為解決燃眉之急，有專家推動重啟原本...

大陸開展沙漠種稻 柴達木盆地戈壁灘變水田

大陸確保糧食安全的努力又有新進展－在沙漠種水稻。據中新社報導，青海省柴達木盆地部分戈壁灘如今已變成水稻田，由大陸培育出的...

大陸前足球健將郝海東 發表建國文章

4日，大陸前足球明星郝海東發表「新中國聯邦建國宣言」影音，對中國共產黨進行激烈批評，並稱要「參照西方民主法治體系和相應國...

殺妻藏屍冰櫃百天 上海狠夫伏法

震驚中國的上海「殺妻藏屍案」，兇嫌朱曉東2018年8月一審被判死刑，2019年7月5日上海高院二審維持原判，上海二中院4日執行了最高人民法院下達的死刑命令，朱曉東伏法。

踢足球的搞革命：發出推翻中共宣言的「郝大砲」是誰？

2020年6月4日的天安門事件31周年，流亡美國的中國爭議放炮人物郭文貴、美國白宮前戰略顧問班農，在紐約煞有其事地宣讀的《新中國聯邦宣言》，甚至找來在足壇極具影響力的中國前國足——郝海東——宣讀宣言中文版。在中國家喻戶曉的郝海東，是中國國足起飛年代的傳奇名將，退休以後素以「郝大砲」的嗆辣姿態，批判時政與中國「五毛」的盲目愛國，但這次竟回過頭來直接揭竿「反共」，中國一代人記憶裡的鐵錚硬漢「叛變」卻是讓中國輿論大為傻眼。

政、商、黑三界通吃！內蒙古黑老大 罩防護衣受審

在內蒙古通遼稱王稱霸、號稱政、商、黑三界通吃的「教父級黑老大」易連峰等54名被告，4日上午內蒙古烏海市中院公開受審。為了防疫需要，所有被告人均穿著醫用級別防護裝備到庭，在還押回所前還要進行核酸檢測。

貴州男狂刺10人 奪3條人命

福建省莆田市仙遊縣一間超市4日晚間發生重大命案，一名男子連刺10人，造成3死7傷。當地警方於案發後約兩小時逮捕這名嫌犯，他已坦承犯案。

直播帶貨背後助長造假產業 20元人民幣能買100人看一天 　　

淘寶網紅薇婭開直播，以人民幣4000萬賣出火箭；格力電器董事長董明珠直播賣空調，創下一天賣出人民幣65億，相當格力今年第...

董明珠直播帶貨上億算什麼 網易丁磊下周上線

網易CEO丁磊即將「下海」直播，為網易嚴選帶貨，最快下周登場。目前，網易正與快手、抖音等影音平台洽談合作中。

熱門新聞

耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職

網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

耿爽卸任大陸外交部發言人 將開啟新任職

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

耿爽下一步動向？ 環時：擬赴陸常駐聯合國代表團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。