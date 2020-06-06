大陸開展沙漠種稻 柴達木盆地戈壁灘變水田

大陸確保糧食安全的努力又有新進展－在沙漠種水稻。據中新社報導，青海省柴達木盆地部分戈壁灘如今已變成水稻田，由大陸培育出的「海水稻」日前在柴達木盆地正式插秧種植。

報導稱，「海水稻」又稱高寒耐鹽碱水稻，是一種介於野生稻和栽培稻之間，普遍生長在海邊灘塗地區，具有耐鹽碱的水稻，還抗澇、抗病蟲害、抗倒伏等特點。

戈壁灘則是沙漠邊緣的一種地貌形態，主要由礫石和較粗的沙粒組成，滲透性佳，但地表缺水，植物稀少，且經常颳風。

中國工程院院士袁隆平海水稻青島團隊—青島海水稻研究發展中心鹽碱地稻作改良技術處長吳佔勇表示，今年是該團隊首次在高寒、高海拔地區做水稻種植實驗。通過對水稻耐鹽（碱）、耐寒、耐旱試驗等方法，篩選和培育耐寒耐旱水稻品種，培育高原寒地「海水稻」。

吳佔勇指出，團隊希望利用最新科技成果促進青海農業現代化轉型，打造「鹽碱地改良+海水稻種植+數字化農業」的新模式，為格爾木乃至青藏高原地區、柴達木盆地地區農業種植結構調整提供優質稻種。

報導稱，青海省海西州格爾木市部分戈壁灘經整地，已變成了一塊塊整齊劃一的水田。經過30多天的溫室培育，秧苗長度已經達到15公分。

吳佔勇表示，鹽碱地改良及高寒耐鹽碱水稻示範基地插秧，對於有效改善鹽碱地生態環境、探索高寒鹽碱地海水稻種植技術和產業化應用、優化種植業結構、增加農民收入、促進綠色農業發展都具有重要意義。

新華社則報導，「2020年海水稻全國聯合插秧活動」5日在山東青島、濰坊，青海格爾木，浙江溫州四地同時啟動。報導稱，海水稻目前種植範圍已覆蓋中國主要鹽堿地類型，示範種植與產業化推廣進展順利。

袁隆平當天透過視訊致辭表示，今年大陸全國海水稻的推廣面積將擴大至10萬畝，團隊同時開展鹽堿地改造100萬畝，力爭在全大陸布局1,000萬畝的鹽堿地改造項目。

新華社指出，2019年青島海水稻研發中心在山東青島、東營、陜西延安、新疆喀什、浙江溫州、黑龍江大慶和杜拜等國內外七個特徵地域，對耐鹽堿超級雜交水稻進行產業化推廣應用，平均產量每畝超過500公斤。