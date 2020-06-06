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雲南再傳非洲豬瘟 3月以來中國9省市出現疫情
中國農業農村部官網5日通報，雲南省麗江市永勝縣一處養殖戶發生非洲豬瘟疫情，共81隻幼豬發病、死亡。初步統計，中國大陸9個省（市）自治區自3月以來，共通報15起非洲豬瘟疫情。
據通報，中國農業農村部5日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經雲南省動物疫病預防控制中心確診，永勝縣一處養殖戶發生非洲豬瘟疫情。
疫情發生時，該養殖戶存欄仔豬（幼豬）102頭。截至疫情確診時，發病仔豬81頭，死亡81頭。
通報稱，當地已按照官方發布的新版緊急應變方案，科學劃分疫點、疫區和受威脅區，對疫點內生豬實行精準撲殺、定點清除，撲殺生豬和全部病死豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。
通報表示，疫情發生後，中國農業農村部立即派出督導組赴當地開展疫情處置督導和流行病學調查工作。目前，疫情處置工作正在緊張進行中。
今年3月開始，中國大陸再度傳出非洲豬瘟疫情。截至目前，已有雲南、甘肅、四川、江蘇、陝西、重慶、內蒙、河南、湖北等9個省（市）自治區，總計通報15起疫情。
值得注意的是，其中多起疫情是因為從外省違規調運幼豬而被排查出來，顯示為了恢復豬隻生產，各地搶幼豬加大豬瘟疫情傳播風險。
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