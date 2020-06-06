雲南再傳非洲豬瘟 3月以來中國9省市出現疫情

空姐是部分人心中的理想職業，給人高薪又能「免費」出國玩的美好幻想，對於男性而言也有一股莫名的吸引力。中國大陸一名男子在社群軟體遇上一名「空姐」，不但對她一見傾心，人都還沒見到就噴了約人民幣10多萬元(約合新台幣42萬元)。男子企圖約見面卻屢屢遭拒，雖然最後如願見到本人，但美夢隨著身分曝光也宣告破滅，根本不是照片中的惹火空姐。

2020-06-05 13:25