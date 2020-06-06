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疑長期飲用「假奶粉」 大陸一歲半女嬰胸部發育變大

香港01 / 葉琪／報導
女兒9個多月大時斷奶，旬女士其後就一直給女兒飲用一款名為「貝因美．臻佑」的配方奶粉。圖擷自都市現場
女兒9個多月大時斷奶，旬女士其後就一直給女兒飲用一款名為「貝因美．臻佑」的配方奶粉。圖擷自都市現場

中國大陸江西宜春豐城市的旬女士近日向傳媒投訴，懷疑其年僅一歲半大的女兒，所飲用的一款奶粉是「假奶粉」，以致女兒的胸部提前發育，較同齡孩子大了不少。

旬女士是透過微信從一間母嬰店的老闆手中購買該款奶粉，但送往鑑定卻發現僅有部分是正版貨，並且該母嬰店本身沒有得到生產商的銷售授權。

據旬女士指，早在4月份開始，她在為女兒洗澡時，就發現女兒的胸部要較同齡孩子為大，「因為小孩胸不是平的嘛，就看到有點凸的那種感覺嘛」。至5月初，外出工作的丈夫回家後都察覺有異，向旬女士詢問女兒是不是已經開始發育。旬女士表示，女兒在9個多月大時就斷奶，其後就一直給女兒飲用一款名為「貝因美．臻佑」的配方奶粉，一直喝到三段。

旬女士帶女兒到醫院檢查雄性激素和生長激素，結果為「雙側乳腺低回聲區，可能發育」，醫生亦表明是旬女士的女兒是在發育，建議旬女士不要再讓女兒喝該款奶粉，認為兩者有關連。旬女士認定，女兒提前發育就是該款奶粉導致，「（喝了）7個月，總共30罐。」

旬女士是通過微信，在當地一間名為「群嬰匯」的母嬰店老闆手中購買該款奶粉。內地傳媒其後走訪發現，店內根本沒有銷售該款奶粉，只有另一款同廠的奶粉。店員聲稱國產奶粉不需要銷售授權，但強調是從正規的供應商進貨。但對於群嬰匯的銷售資格，生產商貝因美的客服人員就表明該店並沒有獲得授權，亦不清楚對方的進貨渠道。

另一方面，經鑑定後，旬女士所買到的奶粉，僅有部分是正版貨。但貝因美的經理表明，旬女生並非循正規渠道購買，無法確保是正版貨，故有質量問題或者造成不良後果，公司不會負責。旬女士現時已與該母嬰店達成和解，女兒的身體狀況亦逐漸好轉，並無大礙。由於事件涉及食品安全問題，豐城市市場和質量監督管理部門已經介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》

食安

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