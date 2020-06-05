大陸前足球健將郝海東 發表建國文章

4日，大陸前足球明星郝海東發表「新中國聯邦建國宣言」影音，對中國共產黨進行激烈批評，並稱要「參照西方民主法治體系和相應國際法，以制訂憲法，建立三權分立政體，『一人一票』產生新政府」，且「選舉與彈劾制度並存」。

被稱為「亞洲第一前鋒」「郝海東」4日一度登上新浪微博的熱搜榜首，又很快在熱搜榜上消失。他的個人微博則被封禁。大陸體育官媒「體壇周報」與體育網站「虎撲」都在第一時間發聲明，稱郝海東在海外公開發布顛覆政府和損害中國主權言論，將停止對郝海東的一切報導與討論。

不過，到了5日，不僅郝海東的微博被徹底封禁，連官媒批駁的文章也全數被刪除。

九十年代，郝海東曾是大陸足球的傳奇人物，他在俱樂部聯賽中「九年七奪冠」、中國頂級職業聯賽總進球數第四、大陸國家隊總進球數歷史第一等諸多紀錄，是許多球迷今天仍在津津樂道的。

大陸國家足球隊1997年在世界盃亞洲區預選賽上令人心碎的失利，以及2001年首次打入世界盃決賽圈（也是迄今為止的唯一一次），都創造了巨大的轟動效應。那時正值郝海東職業生涯的巔峰，被籲為「亞洲第一前鋒」。

退役後的郝海東對中國足球的各種黑幕與弊端「知無不言，言無不盡」，言語中還時常帶上對中國社會與體制的批判，被稱為「郝大炮」。

2月16日，身在西班牙的郝海東在微博上發表了對《薩爾滸之戰四百年祭》一文的讀後感，沒想到言語間「人間王朝定有興衰」的感慨，被大陸網友看成是「影射中國、唱衰中國、冒犯中國」，就此開始在言語上爭論。到5月2日，郝海東在微博上轉發文章《尋找林昭》，郝海東把前來挑釁的大陸網友稱為「腦殘、噴子、蒼蠅和蛆」，回應的網友則罵郝海東「恨國黨、慕洋犬、文盲裝公知、漢奸」。