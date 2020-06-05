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直播帶貨背後助長造假產業 20元人民幣能買100人看一天 　　

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
在快手上，1萬個播放量只要人民幣5元。圖／21世紀經濟報導
在快手上，1萬個播放量只要人民幣5元。圖／21世紀經濟報導

淘寶網紅薇婭開直播，以人民幣4000萬賣出火箭；格力電器董事長董明珠直播賣空調，創下一天賣出人民幣65億，相當格力今年第1季總營收的三分之一…直播帶貨風光背後，揭密有資料造假產業，「1萬個播放量只要人民幣5元」，「花20元就可以購買100人在直播間觀看一整天」，全民皆帶貨的瘋狂，令人匪夷所思。

據中國互聯網路資訊中心資料顯示，截至2020年3月，直播用戶規模達5.6億，其中電商直播用戶規模為2.62億。

21世紀經濟報導，在社交平臺上，可以找到大量提供抖音、快手等視頻直播平臺資料業務的商家。成熟的演算法程式讓機器人用戶在各大平臺上無孔不入，1萬個播放量被以5元的低廉價格售出。被吹上風口的直播帶貨，正在成為虛假流量肆意生長的巨大溫床。

報導指出，提供資料服務的商家表示，可以提供點讚、播放、評論、分享等視頻和直播相關的資料服務，並且價格低廉。以其中一家為例，在快手上，1萬個播放量只要人民幣5元，「花15元就可以購買50人在直播間觀看一整天，量大還有優惠，20元可以買到100人。」

21世紀經濟報導，一家運營網紅的營銷人員透露，「大家都在買資料，不買你就比不過別人，你就吃虧了。不說是潛規則吧，可以說是行業常態。」有一款號稱80%的短視頻營銷人都在用的雲控系統，號稱可以一鍵啟動400抖音號，批量點贊評論，快速上熱門圈粉引流，達到一個人管理幾百台雲手機。

除了數據造假，直播亂象還有刷單造假。報導指出，快手的直播帶貨網紅二驢夫婦一場直播中，商品已經下架，但銷售資料還在攀升，被質疑造假。報導指出，有些大牌網紅不按照常規的方式抽成，要求按照下單量結算，而不是實際成交。

因此，只要有消費者在直播間內將該品牌的衣服加入購物車，即使最後沒有完成交易，主播也能抽成，找人刷單就能帶來更大的收益。

社交平臺上，可以找到大量提供抖音、快手等視頻直播平臺資料業務的商家。成熟的演算法程式讓機器人用戶在各大平臺上無孔不入。圖／21世紀經濟報導
社交平臺上，可以找到大量提供抖音、快手等視頻直播平臺資料業務的商家。成熟的演算法程式讓機器人用戶在各大平臺上無孔不入。圖／21世紀經濟報導

直播 網紅 人民幣

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