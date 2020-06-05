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貴州男狂刺10人 奪3條人命
福建省莆田市仙遊縣一間超市4日晚間發生重大命案，一名男子連刺10人，造成3死7傷。當地警方於案發後約兩小時逮捕這名嫌犯，他已坦承犯案。
中央社報導，仙遊縣公安局通報，4日晚上9時40分許，仙遊縣楓亭鎮和平村一間超市發生一起命案。警方獲報後抵達現場，發現有10人被刺，其中2人已當場死亡，1人經搶救無效死亡，另外7名傷者第一時間送醫院搶救，目前無生命危險。
通報指出，警方於昨晚11時許在離案發現場約兩公里的村道上逮捕張姓嫌犯（男，貴州省人，35歲）。經初步審訊，嫌犯對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步審理之中。
據當地網友指出，超市內發生鬥毆事件，兩人被刺倒地後，另一人上前制止嫌犯也被刺重傷；嫌犯欲離去遭遇阻攔，又連傷7人後奪門而逃。
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