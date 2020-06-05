政、商、黑三界通吃！內蒙古黑老大 罩防護衣受審

在內蒙古通遼稱王稱霸、號稱政、商、黑三界通吃的「教父級黑老大」易連峰等54名被告，4日上午內蒙古烏海市中院公開受審。為了防疫需要，所有被告人均穿著醫用級別防護裝備到庭，在還押回所前還要進行核酸檢測。

政知圈報導，1962年出生的易連峰，畢業於內蒙古民族師範學院（現內蒙古民族大學），畢業後在哲里木盟商業學校任教。隨後棄教從商，開辦易豐集團，下設易豐房地產開發有限公司、新世紀大酒店、大青溝科爾沁蒙古大營、新世紀商廈、通遼藍天環保有限公司等。

此後十餘年，易連峰以合法經營為掩護，拉攏各級地方官員，積極尋找「保護傘」，網羅被告人李紹文、楊曉光、易連濤、李瑋等33人成為組織成員。組織賣淫、開設賭場攫取巨額經濟利益，並公然對抗公安、司法機關調查，拉攏、威脅、恐嚇他人作偽證，幫助逃避打擊等違法犯罪行為，成為在通遼政、商、黑三界都具有一定影響力的黑社會性質組織。曾被內蒙古自治區公安廳廳長衡曉帆稱為黑社會「教父級人物」。

報導指出，「易案」爆發後，先後被查、落馬的官員，包括前通遼市委常委、政法委書記辛金山、前通遼市委原書記傅鐵鋼、通遼市公安局副局長張彥忠、通遼市公安局科爾沁區公安分局政委姜希明、科爾沁區公安分局原副局長耿樹瑛、科爾沁區公安分局反恐大隊原大隊長馬仁泉、科爾沁區公安分局預審大隊副大隊長吳艷啟等。