殺妻藏屍冰櫃百天 上海狠夫伏法

震驚中國的上海「殺妻藏屍案」，兇嫌朱曉東2018年8月一審被判死刑，2019年7月5日上海高院二審維持原判，上海二中院4日執行了最高人民法院下達的死刑命令，朱曉東伏法。

綜合媒體報導，「殺妻藏屍案」發生於2016年10月17日。兇嫌朱曉東在2015年12月31日與楊儷萍登記結婚，兩人婚後因故產生矛盾。朱曉東先後買了解剖台」等書籍等書籍和冰櫃，並辭了工作，隨後也說服妻子楊儷萍於2016年10月14日離職。

2016年10月17，朱曉東在家與楊儷萍發生爭執，用手扼掐妻子頸部窒息死亡。朱將楊儷萍的屍體用被套包裹，藏於家中陽台冰櫃內。並於當日上午將楊儷萍支付寶帳戶中的4.5萬元轉至自己名下，又用楊儷萍的信用卡透支10餘萬元，供自己到南韓、海南、南京各地旅遊、揮霍。直到楊儷萍的父親楊敢連60歲大壽，朱曉東情知隱瞞不住，才在2017年2月1日，將其殺害楊儷萍一事告知父母，在父母陪同下投案。

2018年8月23日，上海二中院2018年8月23日一審，以故意殺人罪判處朱曉東死刑，剝奪政治權利終身。朱曉東提出上訴。2019年7月5日，上海高院二審維持原判。上海高院二審認為，朱曉東有預謀地殺人，在殺害楊儷萍後的105天內，一直將楊的屍體藏於家中預先購買的冰櫃內，期間並用楊儷萍的手機不斷發微信、短信給楊的親友，對外界營造出楊儷萍仍然在世的假象，故布疑陣。

上海高院指出，朱曉東除了盜用楊儷萍支付寶帳戶、信用卡供自己揮霍，還用楊儷萍的身分證到酒店開房與異性約會。朱曉東的所作所為，反映了其自私、冷漠已經遠遠突破了人性的底線。

朱曉東伏法，受害人楊儷萍的父親楊敢連表示，「等這一天已經很久了」。楊儷萍的表姐也表示，從案發2016年10月17日至今整整1325天，「我們一直在等這一天…我們所有的努力和堅持只為看到公平和正義」。2019年7月4日晚，二審宣判前夕，楊敢連曾說，老兩口一直主張要判朱曉東死刑，為此他們可以放棄民事賠償，也不接受朱家的道歉。