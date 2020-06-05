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董明珠直播帶貨上億算什麼 網易丁磊下周上線

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
網易CEO丁磊即將「下海」直播，為網易嚴選帶貨。取自搜狐網
網易CEO丁磊即將「下海」直播，為網易嚴選帶貨。取自搜狐網

網易CEO丁磊即將「下海」直播，為網易嚴選帶貨，最快下周登場。目前，網易正與快手、抖音等影音平台洽談合作中。

繼格力電器董事長董明珠之後，丁磊也將跟上企業直播帶貨的流行浪潮。董明珠4月底首次上線直播，4次直播賣貨人民幣76億，無人能敵。特別的是，她創下上線30分鐘銷售額破人民幣上億，帶貨金額則從人民幣22萬，一次次暴漲到帶貨超人民幣65億，達3萬倍成長。

丁磊對直播興趣也不惶多讓，5月底網易嚴選發佈星馳計畫，計畫招募1000名優質紅人主播、100家MCN機構，共創10個千萬級爆品。該計畫為紅人主播設立了包括人民幣1億佣金池瓜分、百萬現金池獎勵和億級流量包在內的資金及流量扶持。

不過，網易嚴選尚未正式上線直播功能，目前正處在試運營階段。

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