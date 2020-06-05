用App約火辣空姐豪砸42萬 見面後聽到真相心都涼了

空姐是部分人心中的理想職業，給人高薪又能「免費」出國玩的美好幻想，對於男性而言也有一股莫名的吸引力。中國大陸一名男子在社群軟體遇上一名「空姐」，不但對她一見傾心，人都還沒見到就噴了約人民幣10多萬元(約合新台幣42萬元)。男子企圖約見面卻屢屢遭拒，雖然最後如願見到本人，但美夢隨著身分曝光也宣告破滅，根本不是照片中的惹火空姐。

根據網易新聞報導，一名男子(以下稱王男)在抖音app中看上一名空姐，主動發訊息出擊後，對方自介自己姓何，在上海XX航空公司擔任空姐。兩人加了微信好友深聊，何女還傳給王男身分證證明自己身分，取得對方信任。

女方在app上顯示的畫面。圖擷自 網易新聞

從抖音轉移陣地到微信之後，兩人私聊更加密切，女方開始希望對方能提供「治裝費」，以及遊戲點數等。此時被火辣身材蒙蔽雙眼的王男也顧不了那麼多，在短短2個月之間就掏出了10多萬人民幣(約合新台幣42萬元)，用支付寶轉帳給對方。花了大把銀子至今卻一無所獲，王男便提出想見對方一面的要求，並且直奔對方的所在城市，不料卻屢次遭到拒絕，此時王男萌生放棄的念頭。

心有不甘的他，決定報警打算討回所付出的金錢。過了一陣子警方成功找出「空姐」和王男見面，這才驚覺女方是一位不折不扣的40歲大媽，火辣身材全化為泡影。女方到案後坦承社群軟體上「圖都是P來的」，由於涉嫌詐騙，全案已進入法律程序。

看到這番慘劇，有人替當事人感嘆「花2萬租個空姐見一面不好嗎」，女網友則開玩笑「人傻錢多，姐怎麼遇不到這樣的男人(大哭)」。留言區也有一針見血的回覆，認為這樣的智商還找什麼女人，先求活下來有口飯吃「也就不錯了」。