快訊

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

「制裁伊朗」到底？世界大亂...美伊衝突惡化中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用App約火辣空姐豪砸42萬 見面後聽到真相心都涼了

聯合新聞網 / 綜合報導
中國大陸一名男子在社群軟體上遇上一名「空姐」，見到面後卻是個大媽。空姐示意圖／ingimage
中國大陸一名男子在社群軟體上遇上一名「空姐」，見到面後卻是個大媽。空姐示意圖／ingimage

空姐是部分人心中的理想職業，給人高薪又能「免費」出國玩的美好幻想，對於男性而言也有一股莫名的吸引力。中國大陸一名男子在社群軟體遇上一名「空姐」，不但對她一見傾心，人都還沒見到就噴了約人民幣10多萬元(約合新台幣42萬元)。男子企圖約見面卻屢屢遭拒，雖然最後如願見到本人，但美夢隨著身分曝光也宣告破滅，根本不是照片中的惹火空姐。

根據網易新聞報導，一名男子(以下稱王男)在抖音app中看上一名空姐，主動發訊息出擊後，對方自介自己姓何，在上海XX航空公司擔任空姐。兩人加了微信好友深聊，何女還傳給王男身分證證明自己身分，取得對方信任。

女方在app上顯示的畫面。圖擷自網易新聞
女方在app上顯示的畫面。圖擷自網易新聞

從抖音轉移陣地到微信之後，兩人私聊更加密切，女方開始希望對方能提供「治裝費」，以及遊戲點數等。此時被火辣身材蒙蔽雙眼的王男也顧不了那麼多，在短短2個月之間就掏出了10多萬人民幣(約合新台幣42萬元)，用支付寶轉帳給對方。花了大把銀子至今卻一無所獲，王男便提出想見對方一面的要求，並且直奔對方的所在城市，不料卻屢次遭到拒絕，此時王男萌生放棄的念頭。

心有不甘的他，決定報警打算討回所付出的金錢。過了一陣子警方成功找出「空姐」和王男見面，這才驚覺女方是一位不折不扣的40歲大媽，火辣身材全化為泡影。女方到案後坦承社群軟體上「圖都是P來的」，由於涉嫌詐騙，全案已進入法律程序。

看到這番慘劇，有人替當事人感嘆「花2萬租個空姐見一面不好嗎」，女網友則開玩笑「人傻錢多，姐怎麼遇不到這樣的男人(大哭)」。留言區也有一針見血的回覆，認為這樣的智商還找什麼女人，先求活下來有口飯吃「也就不錯了」。

女子到案後坦承圖片皆是偽造的。圖擷自網易新聞
女子到案後坦承圖片皆是偽造的。圖擷自網易新聞

空姐 微信 抖音 警察 支付寶 社群媒體 APP

延伸閱讀

96歲翁與55歲看護兩個月擦出火花 她拿「陪睡日記」稱是夫妻

新竹海灘挖出iPhone「還能用」！常客曝：這裡常挖到手機

客製往生愛貓公仔成品「超抽象」 主人笑哭：真是傻眼貓咪

Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

相關新聞

渭河旱地造湖 三千畝黃河濕地被破壞

先有秦嶺「龍脈建別墅」，如今又出現渭河「旱地造湖」，黃渭洛三河交彙處的陝西省渭南市黃河濕地，是內陸候鳥遷徙的重要驛站，但...

福建仙遊超市鬥毆事件 男子連刺10人釀3死7傷

據官方通報，中國大陸福建省莆田市仙遊縣一間超市昨晚發生重大命案，一名男子連刺10人，造成3死7傷。當地警方於案發後約兩小...

孕婦要掛號得先下跪？ 醫院產科「跪式詢問台」惹怨

雲南大理州人民醫院產科「跪式詢問台」，要掛號就診得先下跪，求診民眾抱怨，使用這個視窗更多的是孕婦，懷胎十月用這樣的姿勢去...

用App約火辣空姐豪砸42萬 見面後聽到真相心都涼了

空姐是部分人心中的理想職業，給人高薪又能「免費」出國玩的美好幻想，對於男性而言也有一股莫名的吸引力。中國大陸一名男子在社群軟體遇上一名「空姐」，不但對她一見傾心，人都還沒見到就噴了約人民幣10多萬元(約合新台幣42萬元)。男子企圖約見面卻屢屢遭拒，雖然最後如願見到本人，但美夢隨著身分曝光也宣告破滅，根本不是照片中的惹火空姐。

溫州樂清灣口岸 獲准臨時開放

中國國家交通運輸部下發《關於國際航行船舶臨時進出溫州港樂清灣港區樂清灣港務有限公司1號2號泊位期限的批復》，同意國際航行...

城市造景瘋挖湖 負面影響生態

近一段時期以來，大陸許多氣候條件不適宜造人工湖的城市，紛紛對標西湖，出現挖湖造景的大躍進，對生態環境造成負面影響。

廣東高速公路 2035拚1.5萬公里

廣東省交通運輸廳3日稱，《廣東省高速公路網規劃（2020至2035年）》已正式印發；根據該規劃，到2035年，廣東高速公...

貴州煤礦 智能機器人巡檢

在貴州豫能安順煤礦主斜井皮帶機上，巡檢出現一個長40厘米、寬25厘米、高45厘米、重17公斤的智能機器人，時走時停地進行...

六四31週年線上紀念 Zoom被駭一度失效

中國民運人士王丹等人原訂今晚9時以視訊軟體Zoom舉辦線上「六四」31週年紀念會，但連結卻一度失效。王丹在臉書表示，連結...

月月有商機 從口罩、熔噴布、頭盔到六月換成地攤

時代變了！今年年初以來新冠肺炎疫情改變了大陸社會，也出現各種商機與特殊現象。網友戲稱的「二月口罩、三月口罩機、四月熔噴布...

拉被子接跳樓女 青島男被砸進加護病房

6月3日，山東青島良友小區有一名女子疑因和丈夫吵架，一怒之下跳樓，多名群眾在樓下拉被子施救，不料，其中一名拉著被子的男子施救時被墜樓女子砸中。良友小區物業稱，女子跳樓當場身亡，被砸的男子因重傷正在ICU搶救中。

西安小學生校內被車撞死 涉事校長、副校長免職

陝西西安市第六十七中學2日發生一宗交通事故，一名小學生被撞後因傷勢嚴重，經搶救無效身亡。目前，肇事司機已被公安控制，身分卻未公布，受網友關注。西安市蓮湖區教育局3日通報，已對區教育局分管副局長予以停職檢查，對涉事學校校長和分管副校長予以免職。

熱門新聞

香港立法會通過國歌法 違者恐面臨3年刑責

暴漲22倍！歐洲瘋買大陸自行車 訂單排到1個月後

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

96歲翁與55歲看護兩個月擦出火花 她拿「陪睡日記」稱是夫妻

陸委會民調：近九成民眾支持蔡總統的「八字箴言」

港人不理會當局禁制 參加六四燭光晚會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。