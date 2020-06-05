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李克強：疫苗研發力爭盡快取得突破

中央社 / 台北5日電

中國國務院總理李克強昨天主持會議時，要求2019冠狀病毒疾病疫苗研發「力爭盡快取得突破」，晚間則在全球疫苗峰會視訊會議中強調，將繼續支持世衛在統籌疫苗研發等方面發揮核心作用。

據中國政府網，李克強4日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，會議要求進一步推進疫苗和有效藥物科研攻關，加強國際合作。

會議指出，中國目前相關疫苗研發試驗已取得「階段性成效」，要尊重科學規律，依法合規積極推進各階段臨床試驗，「力爭盡快取得突破」，為維護人民健康提供有力保障。

李克強4日晚間在全球疫苗峰會視訊會議致詞時表示，中國將繼續支持世衛在統籌疫苗研發等方面發揮核心作用，推進疫苗多中心臨床試驗和研發成果盡快上市使用，向世界提供安全、有效、高品質的全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家可及性和可擔負性作出貢獻。

他強調，中國正在加緊疫苗、藥物、檢測試劑科研攻關，重視疫苗研發國際合作，前不久參與了歐盟等方面發起的應對新冠肺炎疫情國際認捐大會，願繼續同各方加強相關合作。

李克強說，全球疫苗免疫聯盟與中國一直保持良好合作，曾出資支持中方疫苗接種和國際應用。面對此次疫情挑戰，中國政府願為聯盟籌資週期提供捐助，鼓勵中國研發機構、疫苗生產企業同聯盟加強協作，支持聯盟在推廣使用疫苗方面發揮重要作用。

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