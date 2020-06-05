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渭河旱地造湖 三千畝黃河濕地被破壞

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
陝西黃河濕地是內陸候鳥遷徙的重要驛站，但三千畝黃河濕地被破壞。渭南日報
陝西黃河濕地是內陸候鳥遷徙的重要驛站，但三千畝黃河濕地被破壞。渭南日報

先有秦嶺「龍脈建別墅」，如今又出現渭河「旱地造湖」，黃渭洛三河交彙處的陝西省渭南市黃河濕地，是內陸候鳥遷徙的重要驛站，但打著生態文明旗號建設民生工程，卻侵佔濕地、超采地下水，造成萬畝耕地被占，三千畝黃河濕地被破壞。「渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新」的美景恐怕不再。

中國新聞週刊報導，渭南透過公共私營合作制（PPP）模式籌資造湖造景，多個項目投資達人民幣數億、十幾億甚至數十億元。

包括渭南市臨渭區、高新區、大荔縣等多地卻發現，項目有的未批先建；有的建設過程中破壞自然生態，侵佔耕地、濕地，影響地下水等屢見不鮮。

遭點名批評的有少華湖水利風景區項目挖湖破壞耕地2041.50畝，其中永久基本農田139.77畝。這只是冰山一角，渭南市還查處了秦東水鄉建設中違法佔用耕地1.6萬畝。十大民生項目之首的西海公園濕地工程，征地範圍涉及穆屯村、西慶屯等五六個村，卻造成大量失地農民

穆屯村村民控訴，「征地時，上千畝小麥已經發黃，眼看快到了收割的時候。有一天突然來了四五十台裝載機，將麥子全部推倒。」村民們至今仍然抱怨：征地後整整三年了，這些地至今荒蕪著。

穆屯村有近3000人口，原來每個人平均有一畝多土地，總計有五六千畝地。因為征地建體育中心、公路、西海公園等，現在全村僅有幾百畝土地。

陝西黃河濕地是內陸候鳥遷徙的重要驛站，不過，不少所謂生態水系建設項目，卻破壞原生態濕地，另起爐灶建設人工景觀。聖母湖近3000畝濕地就被人工造湖，並建設水上樂園、沙灘區、聖母島、木嬰古渡等設施，嚴重影響候鳥遷徙。

亂象被揭發後，中國新聞週刊報導，多個專案已停工或被填平，相關配套工程被拆除。只是拆掉的殘碎至今未有人處理，生態破壞後也難再恢復。

破壞原生態濕地，另起爐灶建設人工景觀，渭河生態公園通往湖心島的拱橋没入水中至今未處理。中國新聞週刊
破壞原生態濕地，另起爐灶建設人工景觀，渭河生態公園通往湖心島的拱橋没入水中至今未處理。中國新聞週刊

陝西黃河濕地是內陸候鳥遷徙的重要驛站，但三千畝黃河濕地被破壞。渭南日報
陝西黃河濕地是內陸候鳥遷徙的重要驛站，但三千畝黃河濕地被破壞。渭南日報

三千畝黃河濕地被破壞。中國新聞週刊
三千畝黃河濕地被破壞。中國新聞週刊

濕地 地下水 農民

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