城市造景瘋挖湖 負面影響生態

近一段時期以來，大陸許多氣候條件不適宜造人工湖的城市，紛紛對標西湖，出現挖湖造景的大躍進，對生態環境造成負面影響。

中國新聞周刊最新一期報導關注今年4月以來，黃河流域各地正在開展的城市人工湖自查行動。相比於用來灌溉農田的調蓄工程，城市人工湖往往位於市區或者新區，具有明顯的景觀功能。由於黃河流域地區大多天氣乾旱，人工湖容易陷入建得越多、湖面越大、蒸發量越大的窘境，加劇地區用水矛盾。

浙江省中浙生態科技研究院首席專家、總工程師馬以超表示，大陸國內大部分人工湖類似西湖，是一個封閉的水池，沒有活水源頭。目前，西湖人工引水規模是每天40萬立方米，大約一個月能把西湖的水換一遍，一年換水超過1億立方米。水資源緊張的黃河流域，各地區用水配額較為固定，想要實現西湖這種程度的換水頻率和規模，顯然不現實。

馬以超認為，人工湖開發熱背後，還代表著一種新的區域擴張和開發模式。城市開發有一類非常重要的模式叫POD，一般來說，這種開發模式需要將人工湖建在城市郊區，目的是拉動郊區土地升值，推動城市發展。

人工湖周邊的土地升值，可以改善地方財政條件，但中國城市規劃學會會員、暨南大學公共管理學院教授胡剛坦言，問題在於各地互相攀比，越挖越大，恨不得都要超過西湖。

多位專家表示，從生態角度看，城市人工湖可以蓄水排澇，調節小氣候，改善周邊人居環境，建設人工湖有一定的合理性。但值得警惕和討論的是，單純從景觀角度去建設人工湖。專家認為，各地造湖衝動背後，一個容易被忽視的因素是：沒有明確的政策規定。

胡剛表示，中國國土遼闊，城市建湖的條件不同，很難從國家層面制定標準，一省統一標準都很難。在尚無國家統一政策的背景下，地方建設人工湖前的科學決策顯得尤為關鍵。

環保組織公眾與環境研究中心主任馬軍說，人工湖運營和維護成本較高，其生態系統甚至比天然湖泊更加難以維護，這一點也被很多地方決策者忽略。他說，黃河、海河、遼河等流域都嚴重缺水，流域內很多城市非常依賴調水，調水其實也有生態環境代價，可能這些代價發生的地方遠在千里之外。這些城市建人工湖要慎重，要確保它能够實現資源可持續利用，而不是濫用。