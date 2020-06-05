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溫州樂清灣口岸 獲准臨時開放

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家交通運輸部下發《關於國際航行船舶臨時進出溫州港樂清灣港區樂清灣港務有限公司1號2號泊位期限的批復》，同意國際航行船舶進出樂清灣港區A區一期兩個泊位，這標誌著樂清灣港區A區一期工程口岸臨時開放獲得國家批准。　　

中新社報導，樂清扼守寧波港至福州港1000公里黃金海岸線中段，特別是樂清灣港區，海域資源充裕、航道水深條件優越、集疏運體系發達、城市依託功能完善，是浙江省建設「三位一體」港口服務體系、實施「港航強省」戰略的重點港口物流基地之一和溫州港的核心港區。　　

近年來，圍繞再造一個「海上樂清」，樂清市大力實施港口大市建設戰略。樂清灣港區2007年啟動開發建設至今，已投入約350餘億元人民幣，在港區陸域形成、集疏運體系建設、基礎設施配套和招商引資方面落實了大量卓有成效的工作。

樂清灣港區作為溫州港的核心港區，是浙江海港南翼的主力港區，未來發展的主戰場。口岸臨時開放的獲批，使浙西南、贛東、閩北等地外貿貨源新增了一個重要的出入海口，對於擴大溫州市對外開放程度，促進重大臨港產業集聚發展，服務當地經濟和社會發展具有重大的現實意義。

溫州港樂清灣港務有限公司相關負責人表示，隨著開放型經濟的發展，樂清水運口岸開放等級低的局限性逐漸凸顯出來，制約了樂清市及周邊地區進出口業務的發展。為此從去年（2019年）開始向國家申請樂清灣港區工程口岸臨時開放，經過一年多的努力，終於獲批對外開放。

口岸臨時開放獲批後，其將依託即將投入運營的港區鐵路支線，發揮海鐵聯運優勢，輻射浙西南、贛東、閩北等地，將樂清灣港區打造成為浙南區域散雜貨中心港區。

目前，該公司正積極著手推進海關監管場所設立申請、外貿貨源開發等工作，力爭盡快實現外貿船舶進港作業。

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