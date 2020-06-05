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貴州煤礦 智能機器人巡檢
在貴州豫能安順煤礦主斜井皮帶機上，巡檢出現一個長40厘米、寬25厘米、高45厘米、重17公斤的智能機器人，時走時停地進行觀察檢查。上述礦井也成為貴州省首個使用智能機器人巡檢的礦井。
中新社報導，從貴州豫能投資有限公司的安順煤礦率先啟用智能機器人，以加快礦井機械化換人和自動化減人步伐，推動智能化礦井建設，實現「科技保安、少人則安」的目標。
智能機器人能搭載著紅外熱成像傳感器、氣體傳感器、音頻傳感器、360度視頻儀等多種智能傳感器，實時採集、存儲、傳輸現場的圖像、聲音、溫度、煙霧、甲烷等數據，通過數據分析，判斷設備故障以及故障位置，實現對皮帶執行24小時自動巡檢，巡檢里程高達1100米。
數據顯示，貴州煤炭資源儲量相當於中國南方除該省外12個省（區、市）的總和，名列中國第5位，有「西南煤海」之稱。官方計劃到2020年底，完成煤礦智能化、機械化升級改造任務，生產煤礦採煤機械化率達到96%、力爭100%，輔助系統智能化、信息化服務管理和監控覆蓋率100%。
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