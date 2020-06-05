廣東高速公路 2035拚1.5萬公里

6月3日，山東青島良友小區有一名女子疑因和丈夫吵架，一怒之下跳樓，多名群眾在樓下拉被子施救，不料，其中一名拉著被子的男子施救時被墜樓女子砸中。良友小區物業稱，女子跳樓當場身亡，被砸的男子因重傷正在ICU搶救中。

2020-06-04 16:56