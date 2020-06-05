聽新聞
test
0:00 / 0:00
廣東高速公路 2035拚1.5萬公里
廣東省交通運輸廳3日稱，《廣東省高速公路網規劃（2020至2035年）》已正式印發；根據該規劃，到2035年，廣東高速公路將達到1.5萬公里。
中新社報導，截至2019年底，粵港澳大灣區已建成珠江黃埔大橋、虎門大橋、港珠澳大橋、南沙大橋等4條跨江通道，粵港澳大灣區高速公路通車總里程達4500公里，核心區密度約每百平方公里8.2公里，高於紐約、東京都市圈。全省高速公路出省通道達26條，由廣西、湖南、江西、福建等4個陸路相鄰省（區）至粵港澳大灣區均保持4條以上的高速公路。全省高速公路總里程達9495公里，連續6年居中國第一。
目前，廣東正推進深（圳）中（山）通道等2743公里在建項目。廣深港澳科技創新走廊還將新增13條路線。廣深港澳科技創新走廊主要涉及廣州、深圳、東莞、中山、珠海以及香港、澳門。除了廣州、深圳新增10條對外輻射通道之外，規劃還新增中山西環南延線、珠海機場高速北延線等3條路線。
根據上述規劃，2021年至2025年，廣東計劃新開工項目45項1837公里，總投資約5199億元人民幣。主要組織實施珠三角地區幹線擴容、跨江跨海通道和出省通道等重大項目，以及粵港澳大灣區輻射粵東西北地區的幹線通道，新開工項目包括獅子洋通道、蓮花山通道等項目。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言