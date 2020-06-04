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月月有商機 從口罩、熔噴布、頭盔到六月換成地攤

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
很多攤商不信城管找他們去街道擺攤，看了這張圖後才相信，這政策是真的。圖／今日頭條
很多攤商不信城管找他們去街道擺攤，看了這張圖後才相信，這政策是真的。圖／今日頭條

時代變了！今年年初以來新冠肺炎疫情改變了大陸社會，也出現各種商機與特殊現象。網友戲稱的「二月口罩、三月口罩機、四月熔噴布、五月頭盔（安全帽），月月有商機」，現在六月又多了個「地攤」。

許多企業看准這波商機，例如五菱汽車這兩天就發布了一款適合流動攤販的販售的小貨車，銷售火爆。五菱汽車的港股就漲了接近100%。還有一些百貨業也大發利市，攤車、攤具重新火了起來。

大陸為維穩、救失業，推出「地攤經濟」，李克強總理更稱讚地攤經濟是「中國生機」。過去被整頓取締的攤商原本半信半疑，但看到連城管大門口都可擺攤的照片後，相信政府是真心的要大家來擺攤了。

大陸以前擺地攤的死對頭是城管（城市管理執法局），城管見一個收一個；現在政策不一樣了，城管不僅不管，還鼓勵攤商來擺攤。

江西網路廣播電視台報導，江西九江瑞昌市不少小商販，近日接到城管打來的電話，主動叫他們到指定地點擺攤經營，不少攤販收到電話都驚訝且不可置信。

城管是根據以前查處攤販時所留下的電話一一回撥。據稱城管還要有招攤績效，一般隊員要招回三個，領導要招回五個攤位。很多攤商特別跑到街上去看，看到可以擺攤了才跟進。

青島的城市管理局，大量攤商就在機關大門口前擺起攤位來，這張照片勝過千言萬語，讓攤商深信不疑。

今日頭條報導，從上到下廣為宣傳的「地攤經濟」釋放一個強烈的信號，大陸國家要讓賦閒在家的國民，動起來，雙頭拉動，拉動消費，拉動就業。目的當然是穩定社會。

任何一個國家，如果社會不穩定，後果是怎樣？現在在大洋彼岸已經看到了，那絕對不是想要的東西。

但專家也說，「地攤經濟」這個政策是給無業的人養活自己的機會，解決就業，促進消費，讓因為疫情和外貿的問題丟了飯碗的廣大勞動力可以再次盤活，大家有飯吃，不是讓一個普通人去擺攤發財的機會。

短期缺錢、工資被降薪，不夠吃飯了，可以考慮去擺攤賺那一塊八毛的。如果長期缺錢，那麼應該去提升自己的專業能力，成為一個可以持續賺錢，越賺越多的專業人士。

疫情會過去，地攤經濟的計畫時代也會過去。專業能力，才是自己最大競爭力。

專家稱，政府為解決大家的飯碗問題，才推出這個政策，緩大家燃眉之急，至於擺攤這個東西是不是長久之計？以前不讓擺攤的原因是什麼？答案很清楚，是市容衛生失控，偽劣產品橫行等重大問題，這些問題不是容易解決的，但是任何問題都有兩面性的，這個階段選擇讓大家擺攤，是兩權相害取其輕。

因應「地攤經濟」，大陸這款小貨車近來大賣。圖／今日頭條
因應「地攤經濟」，大陸這款小貨車近來大賣。圖／今日頭條

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